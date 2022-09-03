長程預警雷達系統抓的住共軍飛彈 後續5年維持案要價6.65億美金

空軍長程預警雷達系統為偵蒐預警中心，部隊隊徽圖案是一隻胸前有白色V型班紋的台灣黑熊，右掌抓住飛彈，左掌緊扣戰機，代表的就是我國長程預警雷達能夠有效偵獲飛彈及攔截敵機。隊徽背景是三面體的長程預警雷達，以及隱約可見的中國大陸疆域圖，也說明了長程預警雷達的偵測距離，可達中國大陸的內陸。（圖：取自軍聞社）

2022/09/03 11:34

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府今天宣佈，國務院同意三項對台軍售案，品項包括提供長程預警雷達的後勤與支援服務，以及60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈。軍方人士今天指出，美方將提供台灣長程預警雷達系統的後續5年的後勤與支援服務，這也是長程預警雷達系統在台設置啟用後，第三階段的後續維持案。

我國現有一座設在北部高山地區的長程預警雷達系統（軍方內部稱為偵蒐雷達），主要用於即時偵蒐中國彈道飛彈發射丶提供軍方充裕的預警反應時間，採固定陣地方式部署，為三面體的長程預警雷達，最大偵蒐距離可達5000公里丶有效偵蒐距離為3000公里，曾是亞洲第一座長程預警雷達，偵蒐範圍北自東北亞丶西至中國內陸省份丶南至中南半島及南海，均為長程預警雷達的偵蒐範圍之內，但設置經費也很龐大，達到台幣409億元，並在2013年2月舉行成軍典禮。

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軍方人士說，長程預警雷達系統事涉敏感丶機密等級極高，我國每年都必須支付極高的費用給美方，維持這和系統的順利運作及安，美方也長期派出技術人員駐台。

他指出，長程預警雷達系統於2013年2月舉行成軍典禮之前，台美已簽署第一階段5年的後勤與支援服務（簡稱後續維持案），第一階段為2012年5月至2017年5月，費用達到110億7413萬元，第二階段為2018年1月起至2022年6月底止，金額達到台幣110億4714萬元，平均每年的費用為22億至24億元。

與先前兩階段的維持案金額相較，第三階段的金額及年平均經費顯然偏高了些。依據最新送達立法院的國防部明年度公開預算書內容顯示，偵蒐雷達（長程預警雷達）後續維持軍購案，執行期程為2023年至2027年，計需台幣166億3366萬8千元，平均每年為33.2億元。若以美國宣佈此次長程預警雷達後勤與支援服務案的金額來計算，數字為6.65億美元，以1:30的匯率計算，為台幣199.5億元，平均每年更是達到39.9億元台幣。

軍方人士今天指出，美方此次提供台灣長程預警雷達系統的後續5年的後勤與支援服務，這也是長程預警雷達系統在台設置啟用後，第三階段的後續維持案。圖為設置在台灣北部山區的長程預警雷達系統。（圖：取自青年日報）

蔡英文總統在2020年視察位在樂山的長程預警雷達站時，總統府釋出的影片中，有一名未穿著軍裝的外籍男性，身上沒有識別證，疑似為美方人員。（擷取自總統府影片）

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