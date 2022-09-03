故宮南院施放國慶煙火 藍智庫質疑違法

故宮南院園區景觀。（資料照）

2022/09/03 08:56

〔記者施曉光／台北報導〕針對最近政府採購網中出現「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」標案，預算金額98萬157元，採購單位為故宮博物院，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日質疑，雖然歡迎國慶煙火到嘉義，但博物館嚴禁明火，本來就是明文規定，故宮南院卻容許院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，也非常危險，更有違法之虞。

陳學聖批評，2018年燈會以及2022年國慶煙火施放都在嘉義縣，也都在地方選舉期間，不論是否是為了選舉造勢，都應該換處地點，尊重明文規定，「饒了故宮南院吧！」

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陳學聖指出，故宮訂有「國立故宮博物院災害緊急應變作業要點」，明定「本院文物庫房及相連居室一律禁止明火，院區因工程施作有使用明火必要者，應事先提出申請並獲核可後始得為之」，在「故宮場地設施管理及申請使用要點」中，也全面禁止「使用明火、爆竹、瓦斯、噴灑粉塵、粉末、氫氣灌充設備或其他危險化學藥劑」，而且2018年嘉義縣舉辦台灣燈會時，曾於故宮南院外西北側施放煙火，火星疑因風勢助長，已發生過火災。

陳學聖並指出，2020年11月農委會農糧署又與南院合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，花了2700多萬元，辦了一場流水席，現場擺放許多瓦斯桶和火爐，對古物安全構成威脅，再次引起非議。

他強調，根據「國立故宮博物院南部院區園區管理要點」規定，嚴禁於園區「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園，在園區燃放鞭炮，南院得予制止、勒令離園，那中央在南院院區放國慶煙火，誰來制止？

陳學聖說，博物館的功能是搜藏、展示、研究與教育，放煙火與博物館專業無關，他要請問羅浮宮、大英博物館、紐約大都會博物館，這些與故宮齊名的世界級博物館，敢在自家院區施放煙火嗎？

他呼籲，故宮應該守法自重，注意公共安全，細心呵護館藏，並且尊重專業，善盡博物館職責，維持世界級應有的格調，千萬不要「引火燒身」、「玩火自焚」，鬧出世界級的大笑話。

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