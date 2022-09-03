民眾黨年底大選搶攻3+1縣市 蔡壁如強調「重視空戰」

蔡壁如表示，在選戰策略上，他們重視空戰勝過陸戰。 （資料照，記者黃靖媗攝）

2022/09/03 08:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕九合一大選候選人登記昨截止，民眾黨於宜蘭縣、桃園市、新竹市分別推派陳琬惠、賴香伶、高虹安角逐百里侯之位，再加上台北市民眾黨支持的候選人黃珊珊，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，在選戰策略上，他們重視空戰勝過陸戰。

蔡壁如表示，她曾告訴黃珊珊，只要有人願意專訪她，「你就不要去（地方）走，你要多努力才能握到全台北市民的手，北市20至45歲人口多達40幾萬」，應該要去爭取這些人的支持。蔡壁如認為，民眾對於黃珊珊擔任台北市副市長的表現滿意，目前的規劃是每週提新政見。

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桃園市方面，蔡壁如指出，賴香伶雖然有維持住聲量，但民調還沒上來，憂心選前民調只要在10％以下，最後開出來恐怕就會像2020年高雄市長補選一樣，只有4％。

至於新竹市長選舉，蔡壁如則認為，選舉一半是宣傳、一半是不犯錯，高虹安在不犯錯的領域很擅長，她也比較放心。

針對宜蘭縣長候選人陳琬惠強力攻擊對手弊案，民調卻仍不見起色，蔡壁如表示，她有建議陳琬惠，除了建立揭露不公義的形象，她還是要告訴老百姓，如果換她來，可以做什麼。

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