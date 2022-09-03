聯合國大會13日登場 朝野立委將赴美為台發聲

聯合國大會9月13日開議，范雲、王婉諭將組團赴美參加國際研討會及「UN for Taiwan」遊行。圖為聯大往年開議情形。（法新社資料照）

2022/09/03 07:38

〔記者陳政宇／台北報導〕第77屆聯合國大會13日開議，我國將由民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭組成立法院視導團，赴美國紐約參加國際研討會、以及僑團舉辦的「UN for Taiwan」遊行，為台灣推動參與聯合國案發聲。由於疫情影響，這是本屆立委自2020年上任以來首度組團出席。

一年一度的聯大（UN General Assembly）13日在紐約登場，20日到26日進行總辯論（General Debate），今年的主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges）。我國政府近年規劃多元方式向國際傳達推案訴求，外交部稍早也推出文宣短片「世界的幫手」，強調台灣是聯合國不可或缺的發展夥伴。

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王婉諭受訪表示，很高興這次能參加立法院的聯合國大會視導團，此行的首要目的當然是一同向國際發聲，訴求台灣不應被排除在聯合國外。同時，她也希望能向辛苦的外交人員致意，感謝他們一直以來的辛勞。

「以我個人參與WHA、民主高峰會的經驗，深刻意識到『國會外交』的重要性」，王婉諭說，台灣在國際舞台上無法以正式、官方的方式參與，因此國會之間「半官方」的交流就成為非常重要的對話管道，她期盼這次出訪能與各國國會交流，再次強調台灣對於民主、自由等價值的堅定信念。

王婉諭並強調，除了期盼各國能不畏中共威嚇，共同支持台灣參與聯合國運作之外。她也希望各國正視近日聯合國人權辦事處提出的「新疆人權問題報告」，並且以此為起點，真正的審視中共在國內所實施的反人權統治，共同抵制、譴責這樣的惡劣政權。

另外，長期推動台灣參與國際組織的台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，今年因疫情等因素不會前往紐約，但有規劃在立法院舉辦國際記者會，訴求台灣能加入聯合國。

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