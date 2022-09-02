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    金門縣議長洪允典爭取恢復小三通 邱垂正：復航須審慎評估

    陸委會副主委邱垂正（左三）拜會金門縣議長洪允典（右三），議會秘書長翁自保（右二）、議員石永城（右一）在場作陪。（金門縣議會提供）

    陸委會副主委邱垂正（左三）拜會金門縣議長洪允典（右三），議會秘書長翁自保（右二）、議員石永城（右一）在場作陪。（金門縣議會提供）

    2022/09/02 22:28

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會表示，陸委會副主委邱垂正今天拜會縣議會時，議長洪允典表達地方希望中央盡早恢復金門、廈門小三通的心聲，邱垂正表示，基於地區防疫考量，還有中國大陸持續對台軍演，影響兩岸氛圍，小三通復航一事仍須再審慎評估。

    邱垂正由經濟處處長葉凱萍、金門行政中心主任蔡承棧等人陪同下，前往縣議會拜會議長洪允典。在短暫的會談中，洪允典多次向邱垂正強烈表達「希望中央早日恢復小三通」的民意與心聲。

    洪允典表示，小三通停航至今已超過2年半，嚴重影響地區民生經濟，至深且遠；他說，防疫固然重要，但民生經濟也應兼顧考量。

    洪允典說，金門會造成目前經濟低迷苦果，是金門縣政府在未經全面且周全的思考下，倉促建議中央「停航」，而非參照「大三通」建議中央「減班」所造成；對於此點，縣府表示，當初建議中央停航前，縣府已實施過「減班」措施。

    洪允典向邱垂正表示，如有需要，願透過管道協助兩岸溝通；也希望陸委會對於因小三通停航，造成地區相關產業經營及困境，應協助協調中央相關部會，考量優予辦理補助及紓困。

    縣議會轉述邱垂正的回應指出，目前防疫考量入境還有「3+4」的隔離期，考慮地區的防疫量能及擔心才入境就需隔離，也會衝擊觀光意願，將與縣府就此部分再協商；另中國目前持續對台灣實施封鎖、軍演，造成兩岸氛圍的緊蹦，也是復航小三通的另一項考量。邱垂正說，只有兩岸氛圍趨和緩，才是談論小三通復航的恰當時機。

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