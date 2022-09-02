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    蔡英文支持「整體防衛構想」 李喜明：是我看過最尊敬軍人的總統

    前參謀總長李喜明上將今天說，蔡總統是他所看過最尊敬軍人、最重視軍人的總統。 （記者劉信德攝）

    前參謀總長李喜明上將今天說，蔡總統是他所看過最尊敬軍人、最重視軍人的總統。 （記者劉信德攝）

    2022/09/02 20:52

    〔記者吳書緯／台北報導〕前參謀總長李喜明於任內推動「整體防衛構想」（ODC）不對稱作戰概念，總統蔡英文3度公開演說支持「整體防衛構想」。李喜明表示，蔡總統是他所看過最尊敬軍人、最重視軍人的總統。

    李喜明在參謀總長任內提出「整體防衛構想」（ODC, Overall Defense Concept），以不對稱作戰概念，盼能顛覆過往傳統建軍作戰的思維及作法，但受到多方窒礙，任內所提出的微型飛彈快艇，在李下台後遭推翻即為一例。李喜明近日出版《臺灣的勝算》新書，今舉行媒體茶敘，李親自述說著書構想。

    對於「整體防衛構想」不對稱作戰概念下的建軍構想，李喜明說，並非摒棄傳統戰力，而是資源分配問題，買任何武器必須想到機會成本和資源分配，以及優先次序的問題，都要考慮才做出最佳的配置，因此是以經濟觀點來考量軍事威脅。

    李喜明說，傳統戰力如戰機、軍艦非常昂貴，因此必須考慮資源分配和機會成本，所以對於傳統武力就是「品質要好、效能要高、數量要少」，而不對稱武力就是「分散、精準、機動性」的小東西，

    李喜明說，他在2019年7月自參謀總長任上退伍，同年國防部出版的《國防報告書》還是支持「整體防衛構想」，倡導灘岸決勝，因此表示國軍需要M1A2戰車才能；李感嘆「我看到這個也只能苦笑，如果戰車都可以是不對稱武器，還有什麼不是不對稱武器」。

    因此，李喜明說，不認同或是對「整體防衛構想」詮釋不同的人，就會對「整體防衛構想」有不同的解釋，因此他透過著作《臺灣的勝算》將戰略思維、從理論到實務寫得清清楚楚，也有致贈一本新書給蔡總統，也盼未來的總統能參考，希望台灣能建立嚇阻能力，若台灣只想靠美國人終究會完蛋，只能相信自己。

    李喜明說，他的「整體防衛構想」具有完整邏輯，大家可以挑戰、質疑，但不能視而不見，雖然已經卸任公職，無法再跟軍方內部辯論，但透過著書可以和全民對話，藉由出書達成「拋磚引玉」的目的，希望有更多人拿出「玉」，維持台灣和平，讓中共不敢動手。

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