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    宜蘭縣長選戰6人參選 議員59人搶34席

    年底宜蘭縣長選戰有6人登記參選。圖為宜蘭縣政府。（記者蔡昀容攝）

    年底宜蘭縣長選戰有6人登記參選。圖為宜蘭縣政府。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/02 20:39

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕地方公職人員五合一選舉11月26日登場，宜蘭縣將選出411名地方公職人員，候選人登記今天（9月2日）截止，有6人登記參選縣長，縣議員59人搶34席。

    宜蘭縣將選出411名地方公職人員，包括縣長1人、縣議員34人、鄉鎮市長12人、鄉鎮市民代表131人、村里長233人。

    縣長選舉共6人登記，依序是陳琬惠（民眾黨）、陳秋境（無黨籍）、朱振東（天一黨）、許鋐哲（無）、林姿妙（現任，國民黨）、江聰淵（民進黨）。

    縣議員選舉，59人登記搶34席，宜蘭市競爭最為激烈，17人搶7席，壯圍鄉、第11（平地原住民）、第13（山地原住民）選區皆同額競選，分別為2席、1席、1席。

    鄉鎮市長選舉，宜蘭縣有12鄉鎮市，共31人登記，多數鄉鎮市為2或3人競選，唯獨冬山鄉同額競選，僅民進黨林峻輔登記。

    林姿妙競辦說，營造人民想要的環境，讓人民過好日子，是林姿妙從政以來一貫的堅持，時時刻刻朝這個方向堅定前行，未來會維持這個步調，穩健踏實繼續往前邁進，讓更多的民眾認同理念，加入讓宜蘭更好的行列與隊伍中，一同邁進。

    江聰淵說，近來積極下鄉舉辦座談會，向鄉親說明「新宜蘭政策三支箭」內容，並針對各鄉鎮市民需求提出願景，這個時代舉辦座談會並不容易，但幾場下來，參與人數不少，迴響熱烈，鄉親感受到宜蘭4年來沒有進步，期盼他能透過具體行動方案帶來改變，他也會尋求中央支持這些方案。

    陳琬惠說，綠營近來幫藍營上了新看板，控林姿妙被起訴，但江聰淵也被踢爆，與宜蘭市民代表會主席林智勇間，有限制性標案的事情，而她要給縣民一個新的、對的選擇；這兩個月來，認識她的人變多了，民調也持續成長，有的長輩鼓勵她「給年輕人做比較好」，年輕人回饋說，不必在藍綠之間做選擇，她會繼續努力，爭取更多人的認識和認同。

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