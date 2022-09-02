新竹縣長5人競逐 藍綠對決幾成定局

年底新竹縣長選舉，共有5人登記相爭。（記者黃美珠攝）

2022/09/02 20:49

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天是年底9合1大選登記參選的最後1天，新竹縣長選情丕變，從原本被外界視為應該是「三腳督」的大位之爭，因無黨籍新竹縣竹北市長何淦銘突然發出「守住誠信，何淦銘退選」之聲宣布棄選，而瞬間回歸準藍、綠對決之中。不過仍另有3個無黨的湖口鄉親范振揆、竹東人黃秀龍以及關西鎮民劉復嵐投入選戰，他們想從藍、綠之間殺出1塊新版圖。

針對何淦銘的棄選，民進黨參選人周江杰說尊重何淦銘的決定並給予祝福。他認為何淦銘在竹北市執政成績有目共睹，未來有機會會向何淦銘請益。想要連任的國民黨籍縣長楊文科則説，他很佩服何淦銘說到做到，是條漢子。

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新竹縣今年底要拚縣長的共有5人，依照登記的先後順序別是：范振揆、黃秀龍、周江杰、劉復嵐以及楊文科，5人的參選經驗都在伯仲之間。

范振揆曾選過2016年的新竹縣立委，平時跟國民黨立委林為洲互動友好，在網路上常對時事發表評論。黃秀龍則在2018年投入新竹縣第2選區的立委選舉，跟擁有全國知名度的民進黨鄭朝方、已經蟬聯多屆縣議員的國民黨林思銘對陣。

周江杰是在2014年、新竹縣第8選區的縣議員選舉上嶄露頭角，當時他以綠黨名義成功上壘，後因跟當時勞動黨籍縣議員高偉凱對居住正義的理念相同，2人在國民黨挾大黨優勢強力翻盤非自住用房屋稅率後，雙雙憤於2017年7月1日辭職。

他後來在2020年改披民進黨戰袍，跟無黨籍的劉復嵐一起在新竹縣第1選區投入立委選戰，最後由國民黨林為洲獲勝。

至於劉復嵐在前述立委選舉之前，也曾參加2018年的新竹縣關西鎮新力里長選舉，前面2次選戰雖都鎩羽而歸，但他平時熱心公眾事務，特別對關西的環保問題非常在意，也成功闖入鄉親眼中。

現任縣長楊文科4年前以政治素人之姿出馬參選，初試啼聲就獲得各界擁戴成為百里侯，這次是他第2次投入選舉事務，雖是5人中年紀最大的，但總是展現出老驥伏櫪、志在千里的抱負，這也使得他在今天下午誓師辦理登記時，意氣風發的模樣跟4年前完全不可同日而語。

國民黨新竹縣長楊文科（左4）是5名下屆縣長競爭者中年紀最大的，但卻始終展現他老驥伏櫪的企圖心。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長參選人周江杰（右）是這次最年輕的縣長參選人。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣長參選人何淦銘（左）今天以誠信問題，還有要全力幫身旁的無黨籍竹北市長參選人郭漢章（右）打贏選戰，宣布退選，讓新竹縣下屆縣長「三腳督」變成準藍綠對決。（記者黃美珠攝）

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