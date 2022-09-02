總統府公布27位資政、70位國策顧問名單

總統府發言人張惇涵說明總統府公布聘任辜寬敏、吳晟等27位資政及70位國策顧問名單。（資料照）

2022/09/02 20:01

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今晚間公布遴聘及新聘資政27人、國策顧問70人。聘期均自111年9月1日起至113年5月19日止。

總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，因此，蔡總統遴聘資政27人、國策顧問70人。

請繼續往下閱讀...

27位資政名單包括：王茂雄、田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、李明亮、李茂盛、李逸洋、沈國榮、林全、林信義、 姚嘉文、夏本‧嘎那恩、孫大川、張俊雄、張博雅、許勝雄、陳宏昌、陳博志、陳繼盛、曾道雄、辜寬敏、黃茂雄、黃崑虎、葉菊蘭、劉昭惠、蕭新煌和顏志發。

70位國策顧問名單包括：王禮、方昇茂、白正憲、田詒鴻、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、林子儀、林見松、林金超、邱俊邦、邱進福、施信民、施朝賢、柯富揚、洪團樟、紀政、胡清嫻、范振修、秦嘉鴻、翁金珠、翁源水、高靖秋、康義勝、張田黨、張甲長、 張光瑤、張金華、張秋海、莊維周、許肇祥、陳永昌、陳其南、陳旺來、陳金田、陳茂仁、陳振文、陳國欽、陳添枝、 陳義丕、曾貴海、游萬豐、湯文萬、程文俊、童永、黃金舜 黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、楊信、詹勳政 、廖全平、廖武治、蔡天啟、鄭慶祥、盧博基、賴春生、謝世英、謝清志、魏明谷、羅榮光、嚴雋泰和顧忠華。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法