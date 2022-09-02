批賴峰偉違背只選1屆承諾！葉竹林嗆道歉 縣府回批作秀

葉竹林說，賴峰偉違反只選一屆諾言，應出面道歉或退選。（記者劉禹慶攝）

2022/09/02 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍馬公市長葉竹林今天趕在五合一選舉登記截止前，單槍匹馬到澎湖縣政府前廣場，要求縣長賴峰偉遵守只選一屆的承諾，不然就公開向縣民道歉，他也質疑，陳光復時代規劃的停車場，到了賴峰偉手上工程款突然暴增。

葉竹林今天請假，下午5點前隻身到澎湖縣政府廣場，向縣長賴峰偉喊話，要求賴峰偉對只選一屆的政治承諾表態道歉，他也說，副議長陳雙全、前副縣長呂永泰及前立委林炳坤等人都是受害者。葉竹林質疑，陳光復時代規劃的中興、馬公國小停車場興建費用，為何賴峰偉接手縣政後，工程經費卻暴增？

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對於葉竹林的指控，澎湖縣政府發言人陳其育說，民眾期待政治人物做事而非做秀，但葉竹林在上班時間到縣府廣場開記者會作秀，反而加深民眾對他「做秀不做事」的印象。更不可取的是，葉竹林以片面之詞扭曲事實，其誠信必須先受檢驗。

至於馬公國小、中興國小地下停車場經費，陳其育說，陳光復任內草率評估兩案物價指數及離島成本等，縣府為提高工程可行性，適度修正計畫，經交通部審查通過，且縣府政風處調查符合採購程序。請葉竹林、陳光復不要為了選舉，就以不實資訊打擊公務人員士氣。

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