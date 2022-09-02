曹興誠資助6億！黑熊學院背景遭質疑 沈伯洋千字文訴初衷

圖為前聯電董事長曹興誠1日舉行國際記者會情況，沈伯洋當時坐在曹興誠旁邊。（資料照）

2022/09/02 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕由台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋與台灣戰略學者何澄輝共同發起的「黑熊學院」，昨天（9/1）獲前聯電董事長曹興誠資助6億元，加強民間防衛教育推廣，遭部份網友質疑「巧立名目搞錢搞事」。對此，沈伯洋今天（2日）特別在臉書發長文訴說創立黑熊學院的初衷及過程，強調提升全民國防重要性，因為「解放軍來的時候，應該是不會看黨籍。」

隨著中共加大對台軍事恫嚇，曹興誠昨日召開國際記者會宣布要投入10億元啟動2個行動計畫，一是訓練出30萬名平民神射手的「保鄉神射—台灣反入侵實彈神射手訓練專案」；二是3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛，光是該計畫就投入6億元。

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消息曝光後隨即引發熱議，雖有不少人叫好，但也有部份網友提出質疑，甚至批黑熊學院創辦人沈伯洋和何澄輝「愛蹭芒果乾（亡國感）」，整個單位「感覺就是巧立名目在搞錢搞事」，認為曹興誠投入這麼一大筆錢只會「肉包子打狗」。

對此，沈伯洋今天在臉書特別發長文回應質疑聲音，「確實昨天一整天有不少謠言，但細看之下，除了有些惡意造謠之外，許多其實是單純因為資訊不足，或者也沒時間看記者會而只看新聞報導，自然會有不少誤會。而根據這個誤會所發出的質疑其實都很正當，我其實非常感謝這些質疑的朋友們，也非常感謝在我沒時間幫忙闢謠的朋友們，是你們的辯論讓事情變的清晰，而我也有義務趕快出來說明。首先，就先下一個結論，就是，事情很複雜，黑熊很單純。」

沈伯洋接著娓娓道來創立黑熊學院的過程，起初自己與朋友寫了關於提升防衛意識的書，也成功賣出2萬本，但沈伯洋深知這遠遠不夠，後來先跟友人創立「民主實驗室」，針對認知作戰做研究報告，確實起了不小的迴響，「目前民主實驗室光是一年內就被國外媒體報導400多次，今年也直接被美國國務院引用拿來指責中國，但接下來我們面對的問題就是，台灣自己怎麼想？台灣要怎麼做？我相信跟我一起有在做國際倡議的，應該全部都被問過這個問題。」

有感於全民防衛意識尚薄弱的問題嚴重性，沈伯洋去年與何澄輝錄完Podcast節目「報呱」之後，促膝長談約4、5小時，回家後沈伯洋的妻子也對他直言「如果提升敵我意識這件事再不處理，你其他研究說破嘴也沒有有用」，就這樣，沈伯洋與何澄輝決定創立黑熊學院，「（我們）開始找講師，規劃可能的民防課程並做分類，諮詢國內外專家，找預算等等。曾柏瑜是民主實驗室的副執行長，我就請她來幫忙主持、聯絡，最後拉了兩個行銷合作過的伙伴，五個義工就這樣上路了。」

沈伯洋接著說，一開始的路確實窒礙難行，由其是資金方面，「苦於實在沒有錢，但又覺得我們不能這樣放棄，所以我們就募資了，募資之後得到關注，結果得到一個更大的金主曹董的關注，接下來就是大家看到的故事了。曹董有問過我們真正要能夠達到全民防衛的數字，而我們也把這一年來所計算出來的數字告知，再跟幾位專家彼此確認之後，即使知道是天方夜譚，但我們就是要朝這個數字邁進，不然談什麼防衛？」

最後沈伯洋針對曹興誠宣布啟動的2個計畫做釋疑，「關於射手的規劃，其實是跟黑熊的兩個平行計畫，黑熊做的是像民防的初階課，給你基礎（四大基礎必修，以及剩下約十種選修），接下來是專業領域，是各位自己衡量能力再決定是否要投入。射擊、小部隊作戰、防身，其實都是屬於專業而非初階課程，要達到某個數字我想更為困難，但因為這跟我們是不同的計畫（也是完全不同的組織與團隊），我也持續在協調該怎麼做會更好。」

曹興誠砸6億元資助推廣全民防衛意識，黑熊學院的背景遭部份人士質疑，創辦人沈伯洋特別發長文回應。（資料照）

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