為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張善政研究案涉抄襲 陳吉仲：今下午將公開2009年報告內容

    針對國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告涉抄襲，農委會主委陳吉仲表示，調查結果今日下午即將出爐。（記者林旻臻攝）

    針對國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告涉抄襲，農委會主委陳吉仲表示，調查結果今日下午即將出爐。（記者林旻臻攝）

    2022/09/02 16:59

    首次上稿：15:56
    更新時間：16:59

    〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告被控涉嫌抄襲，其中，研究報告橫跨2007至2009年3個年度，總經費高達5700萬元，但2009年的報告書並未在政府研究資訊系統（GRB）公開，引發外界質疑。農委會主委陳吉仲表示，相關資料即將整理完成，預計在今日下午就會公布，而此次調查行政院長蘇貞昌並未有所指示，待調查結果出爐，農委會才會決定是否約談相關當事人。

    陳吉仲今日到台中郵局視察邊境郵包查驗作業，會後接受媒體聯訪時表示，外界包括許多立委及各黨團，都有要求農委會將相關符合規定的資料適當公開，農委會都已整理，也即將完成，預計今天下午將相關報告提供外界。所有疑點，科技處也正在整理，會根據農委會一定流程進行，整理結束就會依照程序繼續往下走。

    媒體詢問何時會約談張善政跟林貞？陳吉仲回應，現在還尚未走到此階段，會按一定流程，確認有相關情事才會往下走。

    媒體問，蘇貞昌指示說要查一查，這方面如何看待？陳吉仲回應，院長沒有給農委會任何指示，針對疑似有侵權抄襲的處理流程，適用所有個案，會依這樣的流程進行。媒體又問，是否會再跟院長報告？陳吉仲說「沒有，也不會，因為這是農委會自己就可以依流程處理的過程」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張善政研究案涉抄襲 張之豪： 話毋通講傷飽
    2022/08/30 16:53

    張善政研究案涉抄襲 張之豪： 話毋通講傷飽
    張善政遭爆花式抄襲涉詐公帑 民進黨：「偽善抄人」道歉退選
    2022/08/30 12:20

    張善政遭爆花式抄襲涉詐公帑 民進黨：「偽善抄人」道歉退選

    O13鳳山新城心 捷運公園景觀宅夯
    張善政農委會研究案爆抄襲 蔡壁如：本人要講清楚
    2022/08/30 12:15

    張善政農委會研究案爆抄襲 蔡壁如：本人要講清楚
    5736萬元研究案爆抄襲 張善政：蒐集資訊 非論文研究
    2022/08/30 12:07

    5736萬元研究案爆抄襲 張善政：蒐集資訊 非論文研究

    「大築文滙」千坪核心地王．正附幼雙學區
    張善政農委會研究案爆嚴重抄襲 當時主委陳武雄回應了
    2022/08/30 10:39

    張善政農委會研究案爆嚴重抄襲 當時主委陳武雄回應了
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播