張善政研究案涉抄襲 陳吉仲：今下午將公開2009年報告內容

針對國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告涉抄襲，農委會主委陳吉仲表示，調查結果今日下午即將出爐。（記者林旻臻攝）

2022/09/02 16:59

首次上稿：15:56

更新時間：16:59

〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告被控涉嫌抄襲，其中，研究報告橫跨2007至2009年3個年度，總經費高達5700萬元，但2009年的報告書並未在政府研究資訊系統（GRB）公開，引發外界質疑。農委會主委陳吉仲表示，相關資料即將整理完成，預計在今日下午就會公布，而此次調查行政院長蘇貞昌並未有所指示，待調查結果出爐，農委會才會決定是否約談相關當事人。

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陳吉仲今日到台中郵局視察邊境郵包查驗作業，會後接受媒體聯訪時表示，外界包括許多立委及各黨團，都有要求農委會將相關符合規定的資料適當公開，農委會都已整理，也即將完成，預計今天下午將相關報告提供外界。所有疑點，科技處也正在整理，會根據農委會一定流程進行，整理結束就會依照程序繼續往下走。

媒體詢問何時會約談張善政跟林貞？陳吉仲回應，現在還尚未走到此階段，會按一定流程，確認有相關情事才會往下走。

媒體問，蘇貞昌指示說要查一查，這方面如何看待？陳吉仲回應，院長沒有給農委會任何指示，針對疑似有侵權抄襲的處理流程，適用所有個案，會依這樣的流程進行。媒體又問，是否會再跟院長報告？陳吉仲說「沒有，也不會，因為這是農委會自己就可以依流程處理的過程」。

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