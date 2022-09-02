民進黨苗縣議員劉順松病逝 劉治竑延續父志完成登記

爭取連任的民進黨縣議員劉順松（左），上個月30日病逝；其子劉治竑（右），登記參選第4選區議員，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。（劉治竑提供）

2022/09/02 16:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕爭取連任的民進黨縣議員劉順松，上個月30日病逝，噩耗傳出讓後龍地區鄉親錯愕不已，也讓第4選區議員選情驟增變數。劉順松的兒子劉治竑，過去擔任父親特助，今天登記參選第4選區議員，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。

劉順松的驟逝，讓地方支持者不捨，他41歲的兒子劉治竑，在5年前劉順松遞補就任議員起一路擔任其特助，協助基層服務工作。

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劉治竑近日受地方勸進，希望他能接下父親遺留的棒子登記參選，並在民進黨地方人士的積極奔走下，獲得民進黨推薦代表民進黨參選第4選區縣議員，期許延續民進黨在後龍唯一一席的議員席次。

劉治竑表示，當初純粹是協助父親服務，分擔年事漸高的父親奔走鄉里的辛勞，從來沒想到熱心助人的父親會走得這麼突然。父親過世家人萬分不捨，但讓他感動的是這幾天地方上支持父親的鄉親朋友們，絡繹不絕的來到家中悼念父親，談起父親為大家付出的過往事跡，讓他明白原來父親贏得的不是選票而是人心。

劉治竑表示，為此，他願意承擔起父親的志業，趕在今天登記最後一天，登記參選苗栗縣第20屆第4選區縣議員，挑起為後龍鄉親服務的擔子，讓父親的服務口碑流傳鄉里不輟。

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