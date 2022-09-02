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    選戰剩不到3個月 蔡其昌團隊：菜將一道道搬上來

    投票日剩下不到3個月，蔡其昌團隊表示，「菜要一道道上」，9月中開始要辦8場大型造勢。（記者蘇金鳳攝）

    投票日剩下不到3個月，蔡其昌團隊表示，「菜要一道道上」，9月中開始要辦8場大型造勢。（記者蘇金鳳攝）

    2022/09/02 15:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌在8月29日登記參選中市長，正式成為民進黨籍的台中市長參選人，距離投票日倒數85天，面對國民黨執政的行政資源，蔡其昌競選總部執行總幹事陳世凱表示，蔡其昌的選情漸入佳境，而且要從9月中到10月中會以立委選區為單位展開8場大型造勢活動，而且不會只重視市長選情，也同時大力拉抬市議員選情，要讓34席全上。

    市長及市議員在今天完成參選登記後，選戰將正式進入白熱化，民進黨市長參選人蔡其昌晚起步又面對盧秀燕現任的優勢，在剩下不到3個月的時間，要如何打贏此場選戰？陳世凱表示，「菜將一道道搬上來」。

    陳世凱指出，蔡其昌在確定代表民進黨參選中市長時，剛好碰到疫情，因此，所有的活動便等到疫情緩解時才開始，因此先進行市政座談會，未來會以立委選區為單位，從9月中到10月中舉辦8場大型造勢活動。

    目前民進黨籍現任立委有5席，分別是莊競程、張廖萬堅、林靜儀、何欣純及蔡其昌，陳世凱表示，加上無黨籍的黃國書，8席立委就有6席在協助操盤，民進黨對選戰有信心。

    陳世凱更強調，國民黨的派系早已式微，連過去艱難的中二選區都已踏穩腳步，從林靜儀選上中二選區立委就可知，蔡其昌的選情已是漸入佳境。

    陳世凱表示，民進黨也將彰顯現任市長盧秀燕4年來的無作為，從狼師一案就得知，市府還在息事寧人，攻擊受害者及民間團體，其他如建設落後，讓台中市人口首次負成長，是20年來未見的現象，建設落後於新北、桃園、高雄市，台中民的眼睛是雪亮的，蔡其昌是有行動力的市長。

    競選總部表示，現今29區的市政座談會已全部辦完一次，將開始展開第2輪的市政座談，因為很多行政區相當大，像北屯就非常大，已在北屯不同地點辦了2、3場，但還是不夠，因此會持續辦。

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