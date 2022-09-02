台灣新政協會力挺李柏瑟 喊話張善政不要把司法當遮羞布

桃園市議員參選人李柏瑟掛出要國民黨市長參選人張善政還錢、退選廣告，遭張團隊提告。（記者謝武雄攝）

2022/09/02 14:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政因涉嫌抄襲案，控告桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬及市議員參選人李柏瑟；台灣新政協會今召開記者會力挺李柏瑟，呼籲張善政不要把司法當成遮羞布，提到研究費案就遮遮掩掩，比照林智堅案更是明顯的雙標。

記者會於民進黨桃園市黨部召開，會議由台灣新政協會執行長張宇韶主持、副執行長吳建忠、台北市議員阮昭雄、新北市議員參選人黃淑君、律師毛仁全都到場聲援；李柏瑟說，從沒想過質疑公帑用途還會挨告，如果張善政想以訟止謗，人民自有公斷。

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李柏瑟說，她只是要求張善政出面說清楚報導，反映輿論掛上「道歉」、「退選」、「還錢來」的布條，臉書就被大量網軍側翼攻擊、謾罵，之前歡迎裴洛西訪台，就收到要殺全家的恐嚇，現在反映民意又被攻擊，但她不會因為被告而退縮、不敢反應民意，反而會努力發聲，成為一個能夠反應人民心聲民意代表。

張宇韶表示，張善政過往高舉政治誠信、學術倫理等大旗羞辱林智堅，但其農委會研究計畫涉抄襲案曝光卻不敢誠實面對，比照林智堅案更是明顯的雙標，但5736萬元是公帑，請張善政講明白，否則就等著被人民「三振（善政諧音）」。

阮昭雄、黃淑君等肯定李柏瑟敢說真話、有所有為，絕對是好的民意代表，也呼籲民眾用選票還她公道。

毛仁全也提到，張善政選擇提告明顯浪費國家司法資源，也奉勸張善政，還是把整個案子說清楚、講明白。

台灣新政協會召開記者會力挺桃園市議員參選人李柏瑟，左起為新北市議員參選人黃淑君、執行長張宇韶主持、李柏瑟、台北市議員阮昭雄、律師毛仁全。（記者謝武雄攝）

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