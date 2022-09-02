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    3C電器展與黃珊珊同場零互動 蔣萬安大開節能補助支票

    「台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿展覽館舉行，台北市長參選人黃珊珊、蔣萬安應邀出席，但2人未有互動。（記者方賓照攝）

    「台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿展覽館舉行，台北市長參選人黃珊珊、蔣萬安應邀出席，但2人未有互動。（記者方賓照攝）

    2022/09/02 14:12

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊，今天上午同時出席「台北3C電腦電玩電器空調影音展」，但2人座位相隔數人，現場零互動，蔣萬安在致詞時大開競選支票，承諾未來節能補助政策只會多不會少，鼓勵民眾汰換老舊家電，黃珊珊則強調，北市府2050淨零碳排相關法案已經議會三讀通過，今年12月1日減碳政策上路，未來爭取更多節能方案。

    「台北3C電腦電玩電器空調影音展」今起在世貿一館登場，總統蔡英文與民進黨台北市長參選人陳時中最先到場，蔡英文結束離開時，黃珊珊正好也抵達，但黃珊珊跑去廁所，巧妙與蔡英文錯開，等到蔡英文搭車離去，黃珊珊才走到媒體鏡頭前受訪，此時蔣萬安現身，直接走進展覽會場。黃珊珊受訪結束也進到會展入座，與民眾黨立委蔡壁如並肩而坐，蔣萬安則坐在另一側，2人同台卻零互動。

    蔣萬安致詞表示，2050淨零碳排是未來既定政策，他在立法院新會期繼續推動氣候變遷立法，除了將淨零探排入法，也強化氣候治理的政策。地方政府未來提供給業者、民眾汰舊換新的相關補助政策，「只會多不會少」，把誘因拿出來，地方中央通力合作為電器產業發展盡最大力量，也鼓勵市民汰換老舊電器，選用節能永續的產品。

    黃珊珊致詞則表示，電器展每年都舉辦，她來好多次，一場比一場還大，這2年疫情嚴重，但是展覽並沒有停止，台北市是唯一在疫情期間正常辦展的城市，了不起成就。台北市政府今年訂出政策，因為要振興，今年初向市長柯文哲爭取9千萬元補助，因為中央補助已經結束，節能減碳是電器振興方案之一，也把北市2050淨零碳排相關法案，送到議會且三讀通過，今年12月1日相關節能減碳政策就會推出，例如塑膠杯買飲料要加5元，也編列10億元氣候變遷基金，專款專用做相關節能補助。

    黃珊珊說，節能減碳政策電器汰換最重要的一環，最需要節能是家庭跟商業、耗能最大，住跟商先用，將來還有減塑，2050淨零碳排是台灣跟全球要面對課題，因此未來會爭取更多節能方案，讓電器同業跟著政府步調走。她也提醒，市府補助3千元的補助汰換節能電器，只剩2萬個名額，要買要快。

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