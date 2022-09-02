為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    四大黨力挺18歲公民權 號召全民1126投票支持

    18歲公民權推動聯盟召開「四大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會 。（記者王藝菘攝）

    18歲公民權推動聯盟召開「四大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會 。（記者王藝菘攝）

    2022/09/02 13:50

    〔記者吳書緯／台北報導〕18歲公民權修憲複決案將在11月26日與地方公職選舉同步舉行；18歲公民權推動聯盟與各縣市學生團體今與四大黨舉辦記者會，共同呼籲社會大眾及支持者在投下縣長首長一票時，也同時「投給18歲成年，讓台灣一起成年」。

    18歲公民權推動聯盟今在立院召開「四大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會，立法院4個朝野政黨均有立委出席力挺。

    民進黨立委吳玉琴指出，民進黨長期以來就是支持18歲公民權，早在2017年，就推動公民投票法修正，將公投門檻由20歲降至18歲，而民法成年年齡的下修也於2020年完成三讀，但18歲選舉權的修正，不是單靠立法院就可以獨力完成，這需要全民的共同參與，且至少需要965萬張同意票，才能讓18歲公民權真正落實。

    立法院國民黨團總召曾銘宗表示，18歲公民權的修憲過程，國民黨總共有7個版本，包含立委蔣萬安、江啟臣等等，「也顯示我們國民黨從一開始就非常支持18歲路線」，後來3月投票全部一致投下同意票，希望促請這個案子在年底促成965萬票，最後呼籲各黨大家一起來努力，尤其國民黨會傾全力來推動。

    民眾黨立委蔡壁如說，965萬張同意票確實是高難度，這個要全國上下呼籲才有機會催出來，民眾黨也進行「大眾走」宣傳了兩個月，之後也會持續宣傳。

    立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，18歲在國家上已經負擔許多義務，甚至要服兵役、納稅，甚至要在刑法上付完全的責任能力，但沒有辦法享有一個最起碼的公民權，且公民權還只是投票權，並不是被選舉權，所以在這種情況下，是非常的不合理，當然就是說希望各黨各派，大家一起來努力，能夠在11月26日的時候，能夠965票去推動實質的修憲。

    台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，台少盟作為18歲公民權推動聯盟總召，希望四大政黨能夠全力支持，把18歲公民權案寫入競選政見中，而且要清楚地讓選民知道，這一票是很重要的。

    台灣青年民主協會副理事長何蔚慈說，依照民調統計，距離965萬票的門檻，還差200萬票。目前選戰還剩下80幾天，學生、青年團體們會繼續在街頭上努力，也希望當初在立法院投下同意票的所有政黨，不只是記者會或臉書上發文支持，更應該將支持轉化為具體的行動，在造勢場合講、在競選文宣中印製、在選區內掛上看板，不要讓這兩年來立法院在修憲議題的努力作白工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗栗縣長選戰 謝福弘提「雙館齊發」、宋國鼎捐看板挺18歲公民權
    2022/08/27 12:48

    苗栗縣長選戰 謝福弘提「雙館齊發」、宋國鼎捐看板挺18歲公民權
    18歲公民權入憲複決倒數92天 王定宇帶頭成立宣達團
    2022/08/25 13:39

    18歲公民權入憲複決倒數92天 王定宇帶頭成立宣達團

    SYM MMBCU驚艷上市 搶佔國內跑旅市場
    鄭運鵬發布青政「3招」 青年來桃園就業最高可領8.5萬元補助
    2022/08/22 14:46

    鄭運鵬發布青政「3招」 青年來桃園就業最高可領8.5萬元補助
    支持18歲公民權 青民協和高中生今晚西門町遊說
    2022/08/18 22:56

    支持18歲公民權 青民協和高中生今晚西門町遊說

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    蔣萬安大談18歲公民權 范雲質疑：早退又沒準備
    2022/08/18 16:49

    蔣萬安大談18歲公民權 范雲質疑：早退又沒準備
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播