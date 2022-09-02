四大黨力挺18歲公民權 號召全民1126投票支持

18歲公民權推動聯盟召開「四大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會 。（記者王藝菘攝）

2022/09/02 13:50

〔記者吳書緯／台北報導〕18歲公民權修憲複決案將在11月26日與地方公職選舉同步舉行；18歲公民權推動聯盟與各縣市學生團體今與四大黨舉辦記者會，共同呼籲社會大眾及支持者在投下縣長首長一票時，也同時「投給18歲成年，讓台灣一起成年」。

18歲公民權推動聯盟今在立院召開「四大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會，立法院4個朝野政黨均有立委出席力挺。

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民進黨立委吳玉琴指出，民進黨長期以來就是支持18歲公民權，早在2017年，就推動公民投票法修正，將公投門檻由20歲降至18歲，而民法成年年齡的下修也於2020年完成三讀，但18歲選舉權的修正，不是單靠立法院就可以獨力完成，這需要全民的共同參與，且至少需要965萬張同意票，才能讓18歲公民權真正落實。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，18歲公民權的修憲過程，國民黨總共有7個版本，包含立委蔣萬安、江啟臣等等，「也顯示我們國民黨從一開始就非常支持18歲路線」，後來3月投票全部一致投下同意票，希望促請這個案子在年底促成965萬票，最後呼籲各黨大家一起來努力，尤其國民黨會傾全力來推動。

民眾黨立委蔡壁如說，965萬張同意票確實是高難度，這個要全國上下呼籲才有機會催出來，民眾黨也進行「大眾走」宣傳了兩個月，之後也會持續宣傳。

立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，18歲在國家上已經負擔許多義務，甚至要服兵役、納稅，甚至要在刑法上付完全的責任能力，但沒有辦法享有一個最起碼的公民權，且公民權還只是投票權，並不是被選舉權，所以在這種情況下，是非常的不合理，當然就是說希望各黨各派，大家一起來努力，能夠在11月26日的時候，能夠965票去推動實質的修憲。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，台少盟作為18歲公民權推動聯盟總召，希望四大政黨能夠全力支持，把18歲公民權案寫入競選政見中，而且要清楚地讓選民知道，這一票是很重要的。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈說，依照民調統計，距離965萬票的門檻，還差200萬票。目前選戰還剩下80幾天，學生、青年團體們會繼續在街頭上努力，也希望當初在立法院投下同意票的所有政黨，不只是記者會或臉書上發文支持，更應該將支持轉化為具體的行動，在造勢場合講、在競選文宣中印製、在選區內掛上看板，不要讓這兩年來立法院在修憲議題的努力作白工。

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