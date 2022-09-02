為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彰化縣長選情王惠美穩定賭盤讓5萬票？ 黃秀芳說話了

    民進黨提名彰化縣長候選人黃秀芳（右）今到選委會完成參選登記，支持度向上發展，她有信心11月26日贏得選戰。（記者張聰秋攝）

    民進黨提名彰化縣長候選人黃秀芳（右）今到選委會完成參選登記，支持度向上發展，她有信心11月26日贏得選戰。（記者張聰秋攝）

    2022/09/02 13:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選戰白熱化，國民黨中央評估彰化縣長選情穩定，選舉賭盤王惠美讓5萬票傳聞四起，對此，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳被問及此事，她說，投入選戰近2個月，她的支持度向上攀升，她相信11月26日必能贏得選戰。

    2018年王惠美獲53.17得票率拿下37萬多票，爭取連任民進黨魏明谷得票率39.87%，得到28萬多票，雙方相差9萬多票，這次2女選將對決，兩人形象都清新、沒有可被攻擊的私德和道德觀感的問題，兩人又都做過縣議員和立委，從政歷練相近，但王惠美有執政優勢，4年前較弱的南彰化區，4年來勤加耕耘尤其是員林市，南彰化已有鐵粉支持者，對起步晚、南彰化知名度又待加強的黃秀芳來說是一大致命傷，選舉賭盤傳出王惠美讓票，票數5萬票。

    今天5合1選舉登記截止日，黃秀芳由前縣長周清玉、魏明谷為她披彩帶，象徵「傳承」綠色執政、品質保證，黃秀芳說，她從7月接受徵召扛起責任到現在，已接近2個月的時間，看見基層的鄉親給她的支持和極大的鼓勵，我們（指總部）自己也有評估，她的支持度一直往上攀升，選舉投開票日還有80多天衝刺和努力，她有信心為民進黨重新拿回地方執政權，讓藍天變綠地。

    媒體追問，北彰有縣議員和立委服務選民的優勢，南彰化如何力挽狂瀾？黃秀芳說，她當過3屆議員、2屆立委，都是在北彰化這邊，南彰有前縣長魏明谷和立委陳素月，鹿港和美區有立委陳秀寳，前主委邱建富也在北彰化，團結是民進黨打選戰的優勢，大家一起合作搶攻26鄉鎮市鄉親支持，接下來也會週週公布政見，藉由鄉親支持政見進而讓她入主縣政府，打造幸福的彰化城市。

    端出牛肉有哪些？黃秀芳說，她向來做事踏實，從來不開空頭支票，開出政見未來一定要能做得到，現在中央民進黨執政，中央和地方一起合作是優勢，好比說，她將提出產業政策、城市治理與景觀和醫療環境衛生改造、長照2.0、1村里1關懷據點，這些都是未來可以做得到，中央也會配合，相信中央和地方一起努力，彰化的未來能夠更好。

    彰化縣長王惠美（右）已在8月31日徒步前往縣選委會完成登記，國民黨中央評估她的選情穩定。（王惠美競選辦公室提供）

    彰化縣長王惠美（右）已在8月31日徒步前往縣選委會完成登記，國民黨中央評估她的選情穩定。（王惠美競選辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化擺脫最低薪？黃秀芳：「只進步一名」豈有自滿的空間
    2022/08/31 19:14

    彰化擺脫最低薪？黃秀芳：「只進步一名」豈有自滿的空間
    田中後援會成立 黃秀芳強打找回「台灣燈會」
    2022/08/30 19:42

    田中後援會成立 黃秀芳強打找回「台灣燈會」

    高雄農16富人區 世界級公園豪邸
    黃秀芳橫掃南北彰市場 這「動作」搏感情
    2022/08/29 16:53

    黃秀芳橫掃南北彰市場 這「動作」搏感情
    王惠美「老神在在」打法遭解讀輕敵 主委蕭景田說話了
    2022/08/29 15:02

    王惠美「老神在在」打法遭解讀輕敵 主委蕭景田說話了

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播