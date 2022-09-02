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    綠質疑申報債務問題 林姿妙陣營：由子女承擔不提供數字

    宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙說明債務情況。左起為縣議員簡松樹、林麗、陳俊宇、陳文昌、謝燦輝。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙說明債務情況。左起為縣議員簡松樹、林麗、陳俊宇、陳文昌、謝燦輝。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/02 13:14

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨登記競選連任，大批支持者造勢力挺，宜蘭縣議會民進黨團質疑，林姿妙宣稱欠很多錢，還花錢動員，替自己壯膽，掩蓋涉案的心虛嗎？既然欠那麼多債，昨天登記申報了多少，林姿妙應出面說明。林姿妙陣營回應，均按事實詳實申報，債由子女承擔，但未提供債務數字。

    民進黨團表示，林姿妙昨登記參選，各鄉鎮大動員，出動20多台遊覽車，警方估約1000人到場，結果國民黨吹噓現場超過3500人。

    總召陳俊宇說，國民黨連人數都要吹噓，那縣政推動會不會也是「膨風」？林姿妙涉貪汙洗錢，是不是心虛才「半夜走路吹口哨」，花錢壯膽？林姿妙稱自己債台高築，還花那麼多錢動員、印背心，有必要嗎？

    議員陳文昌表示，林姿妙女兒林羿伶說林家債台高築，每天跑3點半，現在還了多少？昨天林姿妙登記時，申報負債多少？林姿妙應該出面說明。

    議員謝燦輝說，國民黨團稱政治迫害，檢方起訴書亂寫，但裡面全是林姿妙團隊所說的供詞，民進黨團只是根據起訴書內容提出質疑，請縣長解釋清楚，讓縣民釋懷，何來政治迫害？議員簡松樹呼籲林姿妙，別用政治迫害四字掩蓋一切，縣民有知道的權利。

    陳俊宇引用起訴書內容指出，林姿妙金流超過7000萬元，林姿妙宣稱是循環借貸，但人頭帳戶之一池廖女士供稱，林姿妙沒跟她們家借錢，而是支付酬勞租用她家13帳戶；林姿妙每月收入18萬元，不吃不喝13年，才能超過7000萬元，金流之龐大，林姿妙為此聘請張桂綾專人處理數十個人頭帳戶，這是做套路，而非明確借貸關係。

    議員林麗說，一個人財務來源若正當，何須租用帳戶，還利用數十人的帳戶，這跟詐騙集團有何不同？希望相關單位調查，別讓宜蘭陷入貪腐泥濘中。

    林姿妙競選辦公室發言人黃琤婷回應，民進黨眼裡只有選舉和抹黑，颱風天大家忙著防颱，他們卻忙著選舉；至於債務申報，林姿妙「均按事實詳實申報，債由子女承擔」，但不提供債務數字。

    縣選委會說明，登記參選的申報人，本人、配偶、未成年子女「各別」名下債務達100萬元以上者，即應申報，待10月13日審定完後，由中選會統一公告；若是成年子女有債務，按規定無須申報。

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