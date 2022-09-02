張善政說若百疏一漏願道歉 鄭運鵬問是哪「一漏」？

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（2排右3）陪同桃園市長鄭文燦（前）參加桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮。（記者周敏鴻攝）

2022/09/02 12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午陪同桃園市長鄭文燦參加桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮時，談及對手張善政涉嫌抄襲一事，他強調，張善政曾說若有「百疏一漏」的地方願意道歉，他想問的是，「百疏」當成是口誤、但「一漏」是哪一漏呢？針對一漏，張善政應說清楚，甚至須道歉。

鄭運鵬說，國民黨桃園市長參選人張善政面對抄襲爭議的最佳策略，就是「誠實以對」，選擇對他提告，並不會因此洗白，也不會讓事件消失，他雖不主張張善政應退選，但要求張善政應向社會說明清楚，「為何會發生這麼不可思議的事情！」

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鄭運鵬說，張善政涉嫌抄襲一事，被揭露有複製貼上、有不引用出處、有把英文翻成中文、有把簡體字翻成繁體字，甚至把報告拿來當為自己申請款項的研究案論文，都是不可思議、違反倫理的問題。建議張善政自己沒能力了解這個案子，可請人一起開記者會、面對媒體、自己直播，將資料全部上傳給民眾檢驗，才是面對市民知的權利、面對選舉的方法，「提告，只是迴避！」

「不願意面對自己醜聞，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？」鄭運鵬說，呼籲張善政要參選市長，應提出一條政見，「如何避免未來如果張善政擔任市長時，桃園市政府採購研究案裡面，發生類似的抄襲複製貼上而來請款的弊端發生」。

另，國民黨台北市議員徐巧芯也呼籲張善政應開記者會並拿出證據，鄭運鵬認為，國民黨的小雞最怕承擔，像過去一樣他們要求別人的指責，小雞們認為這是張善政的事情，張善政過去怎麼質疑別人的論文，如今就應用同樣的標準來說明。

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