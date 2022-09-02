鄭運鵬籲張善政：當時如何檢驗林智堅「誠信」 就該如何檢驗自己

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）呼籲張善政針對研究報告涉抄案說清楚，否則就是逃避「誠信」問題。（記者許倬勛攝）

2022/09/02 12:35

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲風波，同黨台北市議員徐巧芯表示「確有瑕疵應道歉」；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也呼籲，張善政當時如何檢驗林智堅的「誠信」，就該如何檢驗自己。

徐巧芯日前表示，該份研究報告確有瑕疵，既然張善政身為與農委會合作案的計畫主持人，就應善盡監督責任，應該對外說明清楚，並針對錯誤公開道歉。

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前新竹市長林智堅爆發論文抄襲爭議宣布退選，藍綠攻防期間，張善政屢以「誠信」要求林釐清事實。鄭運鵬表示，當時他身處風口浪尖，也是勇敢面對、把證據提出，希望張善政也能反求諸己，國民黨的側翼、小雞們亦同，因為這也是檢驗張善政作為政治人物的「誠信」時刻，前述標準其實很低，但若做不到，就是在迴避。

市長鄭文燦則表示，國民黨的側翼發現該份研究報告有問題，從段落、標點符號到英翻中、簡翻繁，就比例而言不該發生，何況該案涉及5700多萬元，希望張陣營可以把問題攤在陽光下，計畫主持人要負相當責任，而非左閃右躲、拿宏碁出來當擋箭牌。

鄭文燦說，張善政企圖以提告他與鄭運鵬轉移焦點，但口水仗與濫訟不會改變事實或洗白，如若清白，就請向農委會、向社會大眾舉出所有資料驗明真身；鄭運鵬也質疑張善政未提出相關章節，希望他往後可以提出政見，「如何防弊不清不楚的市府研究標案獲利」。

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