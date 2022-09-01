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    國軍列中共犯台8劇本 王定宇：台灣要有新方式應對威脅

    國防部發布「111年中共軍力報告書」，指中國對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。圖為共機繞台演習，我戰機升空監控。（資料照，國防部提供）

    國防部發布「111年中共軍力報告書」，指中國對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。圖為共機繞台演習，我戰機升空監控。（資料照，國防部提供）

    2022/09/01 20:53

    〔記者陳政宇／台北報導〕國防部發布「111年中共軍力報告書」，揭露共軍8種可能的犯台行動。立法院國防外交委員會成員、民進黨立委王定宇今（1日）表示，面對中國灰色地帶和混合作戰，台灣要有新的方式應對新的威脅，未來將檢視國防預算上做了哪些因應和改進。

    針對中共對台可能行動，國防部報告指出，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

    對此，王定宇受訪表示，國防部定期都會公布中國軍力的藍皮書，台灣是以最嚴謹的態度面對真實的威脅，中國的軍力確實在提升。根據這份報告書顯示，中國未來5年後（2027年）的飛彈可精準打擊台灣本島，也會用飛彈進行台灣周邊海域的反介入／區域拒止打擊，另外中國也大量造艦，特別是兩棲登陸艦，提高他們奪島登陸的作戰能力，並採用軍事行動模糊化海峽中線。

    王定宇說，特別是中國對台灣的8種戰法，大概就是中共在台灣周邊長期進行軍演，所進行的相關科目，這份報告顯示國防部很誠實面對威脅，能夠誠實面對問題，才能提出因應改進防衛的方法。敵人在進步，台灣當然會提出相對的軍事投資，所以國防預算從以往每年2500億元，一直到最新年度整體國防預算突破5000億元，這些軍事投資都是為了國家安全，有國家安全才能夠保護民主和經濟繁榮。

    王定宇提醒，面對灰色地帶和中國hybrid warfare（混合作戰），台灣要有新的方式應對新的威脅，立法院會檢視國防預算，針對這些評估做了什麼因應和改進之處。

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