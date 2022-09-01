曹興誠「一言堂」？ 詹順貴：當中天記者就要有被鄙視的準備

曹興誠開心秀出自己的中華民國身份證，記者會上與中天記者互槓的過程意外引發熱議。（記者劉信德攝）

2022/09/01 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠今（1）日召開記者會，說明恢復中華民國國籍一事，卻槓上試圖提問的「中天」新聞記者引發熱議。對此，環境法律師詹順貴直言，中天批評曹興誠是「一言堂」根本是「完全搞錯權利義務關係與適用對象」，還酸，記者在中天工作就要有被鄙視的心理準備。

曹興誠今天在記者會面對中天記者提問時，不僅拒絕回應，還痛批該媒體為「匪台」，慘遭洗臉的中天記者當場質疑曹興誠是「一言堂」，整段經過引發外界熱烈討論。

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對此，詹順貴今晚透過臉書發文表示，中天記者指責曹興誠拒絕回答問題是「一言堂」的說法，根本是完全搞錯權利義務關係與適用對象，「曹先生是公眾人物，固然必須忍受尖酸刻薄的評論，但他的法律身份仍是普通人民，可充分享有言論自由，包括講話（與回答問題）的自由，講什麼話的自由，乃至不講（與拒絕回答）的自由。」

詹順貴接著說：「這與政務官或被指定為機構發言人的官員不同，政務官有說明政策乃至為政策辯護的義務，發言人也有回答媒體詢問的義務，但一般人民沒有回答媒體提問的義務，也不適用禁止差別待遇原則。」

他直言：「所謂一言堂，媒體能用以指責的對象，應該是政府，而非個別民眾；反面來說，媒體本身如果有明顯的政治立場，進而放棄社會責任，私心自用，反而才會淪為一言堂。當然，一言堂也可以適用在公私機構內部的討論氛圍，但無論如何，都與曹先生拒絕回答中天記者無關。」

詹順貴最後還不忘酸：「記者既然選擇在中天工作（這也是其個人自由），就應該提醒自己要有被許多台灣民眾鄙視與抵制的心理準備。」

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