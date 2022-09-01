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    全國排18！桃園一般性補助款僅獲52億 各黨議員痛批不公

    桃園去年上繳2212億元；但一般性補助款僅52億元、全國18名。（記者謝武雄攝）

    桃園去年上繳2212億元；但一般性補助款僅52億元、全國18名。（記者謝武雄攝）

    2022/09/01 21:35

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園去年上繳2212億元，但今年一般性補助款僅52億餘元全國排名第18，扣掉外島縣市，僅高於新竹市；桃園市議會今由財政局、主計處進行工作報報告，藍綠及無黨籍議員紛紛抱怨，中央對桃園不公，財政局長歐美鐶說，由於財政收支劃分法遲未修法，而一般性補助款又設天花板上限，才會導致這樣情形，有向中央反映修法。

    歐美鐶表示，桃園市今年統籌分配款236億元，六都補助排名第五、比台南市219億元高，一般性補助款編列項下，桃園市補助總共52.78億元，只比新竹市、澎湖、金門、連江縣補助高；桃園市的總補助款，甚至比彰化縣估算總補助逾300億元少，與屏東縣總補助估算290億元相當。

    歐美鐶說，中央統籌款補助依公式計算分配各縣市，但一般性補助從開始就設天花板上限，由於財劃法遲未修法無法增加，市長鄭文燦上任後也認為不公平，甚至和議長邱奕勝連袂拜訪中央，只是財劃法修法遙遙無期，市府只能多爭取計畫性補助經費。

    市議員黃婉如、李家興、林政賢、陳美梅、李柏坊、陳雅倫、簡智翔等多人質詢時，都認為桃園市人口成長是六都第一、創稅能力全國排名第五，工業產值更是全國第一，但工業也帶來污染，中央對桃園補助分配不公平，籲請中央加速修法。

    李家興表示，台南市的人口僅180餘萬人，但一般補助款每年比桃園多出將近100億元，桃園人口達226萬人，統籌分配款、一般性補助款只要比照台南市，8年來桃園不僅沒有負債，還有260多億元剩餘款；黃婉如也認為，如今中央、地方都是民進黨執政，加上民進黨在國會也過半，呼籲市長鄭文燦運用影響力，早日完成財劃法修法。

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