中國無人機屢侵入 陸委會：非單純民用航空器、國防部定會強力反制

陸委會發言人邱垂正今日表示，中共解放軍無人機並非單純民用航空器用途，國防部一定會適時採取必要強力的反制作為。（記者陳鈺馥攝）

2022/09/01 18:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國無人機近日屢次闖入金門、馬祖地區軍事要塞，拍攝國軍及營區地景動態，政府是否有進一步反制措施？陸委會發言人邱垂正今日表示，中共解放軍無人機並非單純民用航空器用途，國防部一定會適時採取必要強力的反制作為。

邱垂正指出，我國是民主法治國家，政府各單位依法行政，並採取適當的因應措施如下，依照兩岸條例第29條第1項及第31條規定，中國大陸民用航空器，非經主管機關許可不得進入台北飛航情報區限制區域，倘其未經許可進入台北飛航情報區限制區域，執行空防任務機關，得警告、催離或採取必要之防衛處置。

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邱垂正強調，兩岸條例施行細則第41條第4款規定，中國大陸民用航空器未經許可進入金門、馬祖、烏坵、東引等外島限制區域內，執行空防任務機關對該航空器實施驗證，就是進行辨識、嚴密戒備，應該予以示警或逼其降落。

邱垂正表示，面對中共各種軍事威脅行動，國防部訂有平時、突發狀況應變處置規定、戰備規定、接戰規定等相關規定，針對不同情況採取相應的處置依據，中共解放軍無人機並非單純民用航空器用途，針對中共以無人機侵擾我方的作為，國防部一定會適時採取必要強力的反制作為。

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