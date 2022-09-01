鄭運鵬開箱特色模型看板 邀達人、新住民聊「桃園經」

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左3）邀請在桃園落地的「即將成真火舞團」及新住民代表出席，一同開箱特色模型看板。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/01 19:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天在媒體中心舉行「運轉桃園大鵬友見面會」，邀請已在桃園落地的「即將成真火舞團」及新住民代表出席，分享彼此在桃園的生活經驗，一同開箱特色模型看板。

鄭運鵬說，這次主視覺運用組合模型風格，是因為大家都知道他很喜歡蒐集鋼彈模型，主視覺公布後引發不少的討論，而模型零件象徵著各行各業的市民朋友，將所有零件組合在一起，就能變成「無敵鐵金剛」，團結起來就能讓桃園變得更強大；主視覺設計師吳承暉則透過影片方式分享設計理念。

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現場邀請「即將成真火舞團」與越配權益促進會代表，火舞團成員與鄭運鵬PK組裝模型速度，鄭運鵬熟練拿出工具箱，迅速組裝完一個模型；而中秋節腳步接近，越配權益促進會榮譽理事長馮玉英、理事長潘昀樂，示範如何製作越式月餅，分享越南中秋過節方式與台灣有何不同，讓選舉增添歡樂氣氛。

火舞團成員、新住民也分享自己的「桃園經」，即將成真火舞團團長郭彥甫說，火舞團過去在國外的演出機會比在台灣多，感謝鄭運鵬幫忙促成，讓火舞團有更多在地演出機會，如今也在桃園找到練習場地，加上桃園是機場所在地，希望舞團能在地扎根，將火舞帶到全世界。

來到桃園將近28年的馮玉英說，這幾年桃園成立新住民聯合服務中心、新住民文化會館、新住民培力中心，讓新住民姊妹們上課學習，桃市府還成立新住民事務科，協助新住民解決生活大小事，新住民在台灣的生活，跟以前很不一樣了。

鄭運鵬說，桃園在市長鄭文燦8年施政下，已經被打理得不一樣了，他希望能「接棒鄭市長」、持續運轉桃園，讓每個人都能在此發展自己的興趣、享受生活。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱特色模型看板。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左3）邀請在桃園落地生根的「即將成真火舞團」及新住民代表出席，一同開箱特色模型看板。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱特色模型看板，並有2米高的模型零件框，提供民眾拍照打卡。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左1）與「即將成真火舞團」PK組裝模型。（記者鄭淑婷攝）

越配權益促進會榮譽理事長馮玉英（右）、理事長潘昀樂（左）教導鄭運鵬如何製作越式月餅，分享越南中秋過節方式與台灣有何不同。（記者鄭淑婷攝）

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