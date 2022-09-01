徐定禎拋體育政見：推三級制留住好手 蓋棒球場引進職棒賽

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎說，若當選會投入研究中長期計畫在苗栗縣蓋棒球場，短期目標則是完善體育設備、推動體育三級制。（資料照，徐定禎團隊提供）

2022/09/01 18:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎提出體育政見，他說，上任後會投入研究中長期計畫，在苗栗縣蓋棒球場；短期目標則為完善體育設備和推動體育三級制。

徐定禎說，棒球是台灣國球，擁有許多球迷，苗栗縣鄰近的台中市、新竹市都有棒球場，安排職棒賽事，而中華職業棒球大聯盟會長是民進黨籍的立法院副院長蔡其昌，他將與各方面專家、球隊研議，希望讓苗栗線也擁有一座棒球場，若有職棒球隊到苗栗比賽，將會吸引大批球迷，更能帶動商機。

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徐定禎也說，依他多年政治經歷發現，苗栗縣在體育發展方面缺乏三級制，導致不少優秀的年輕選手升學後必須離鄉背井，以往基礎訓練的成果也被外縣市「收割」。

徐定禎舉例，苗栗縣許多運動包括直排輪、羽球、排球等都出現相關情形，他上任後會積極推動體育三級制，也補充專任教練不足，希望讓優秀運動選手持續留在苗栗縣發光發熱替家鄉爭取榮耀。

徐定禎也提到，目前苗栗縣許多運動的基礎場地設備不足，例如直排輪、羽球場等都不敷使用，他上任後會持續拓展，除了讓運動選手可以訓練，也能讓對不同項目運動的民眾可以有運動的去處。

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