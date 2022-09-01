考試院加強數位轉型 將成立考銓資料研究中心

考試院長黃榮村今天表示，為加強推動數位轉型，規劃成立「考銓資料研究中心」的任務編組，強化對考銓資料庫的加值運用，整合資源能量，進行相關議題研究及政策規劃。（考試院提供）

2022/09/01 18:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕第13屆考試院正副院長及考試委員上任屆滿2週年，考試院長黃榮村今天表示，未來2年包括高普考變革方案、退撫新制相關法制、文官權益救濟級訓練等都必須持續進行，同時也為加強推動數位轉型，規劃成立「考銓資料研究中心」的任務編組，強化對考銓資料庫的加值運用，整合資源能量，進行相關議題研究及政策規劃。

考試院今舉行第102次會議，並進行第13屆就職2週年成果報告。院長黃榮村肯定院部會同仁過去1年在「數位轉型」和「重大法案」的推動成果與效率，並指示考試院整合院部會研究資源，進一步推動循證研究式的政策規劃，達成數位轉型之重要目標。

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黃榮村指出，過去的考試院數位化的進展緩慢，重要法案也經常欠缺臨門一腳，但從去年設定推動「數位轉型」和「重大法案」2項重要工作目標以來，經過1年的努力，已擺脫過去的困境，也讓考試院的形象得以改觀。

由於本屆起，考試委員的任期已從6年縮短為4年，所以一定要「用4年的時間做6年的事」，在剩下的2年任期中，不但要務實積極地設定目標，更要跟時間賽跑。

對於各部會未來2年的重要工作，黃榮村提到，考選部的部分，在推動考試興革上，「高普考變革方案」應是重中之重，並應針對「地特五等與初考的競合」、「離島地區考試用人的在地化需求」、及「警察考試雙軌制」等議題，提出具體可行的制度改革方案。而在精進考試評量方式上，應加速擴充電腦化試場的容量，儘速達成1萬個應試座位的目標；並持續推動雙語化政策、擴大用人機關參與選才、口試的擴大採行、心理測驗的研議，以落實多元考試模式的精神。

銓敘部部分，黃榮村表示，最重要的莫過於明年退撫新制，必須儘速完成個人專戶制的立法與相關體系的建立，相關配套的組織改造法案應務必掌握期程，使新人新制順利上路運行；另也要審慎因應投資市場變化，穩健退撫基金的經營管理。此外諸多重大法案如考績法、陞遷法、俸給法等，目前都在部內研議當中，宜衡量各項法案對健全文官體制的必要性與急迫性，擬定修法優先順序。

保訓會方面，黃榮村說，面對文官救濟權益的提升及救濟範圍的擴大，以及新興公共議題帶來培訓內涵與模式的改革需求，應持續審慎辦理保障事件，並針對公務人力核心職能及社會脈動的變化，不斷提升訓練課程的品質，無論是數位治理、人權價值、雙語能力、以及與民間跨域交流等面向，要讓文官同仁能隨時因應新時代的各項挑戰。

此外，黃榮村也揭示，為了持續深化數位轉型，進一步推動循證研究，由秘書長劉建忻規劃成立「考銓資料研究中心」的任務編組，強化對考銓資料庫的加值運用，整合院部會研究資源，並借用學界能量，針對即時性、前瞻性的議題進行研究，以促進循證式的政策規劃，達成數位轉型之重要目標。

考試院今舉行第102次會議，並進行第13屆就職2週年成果報告。（考試院提供）

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