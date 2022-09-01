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    曹興誠槓中天記者 律師：行使言論自由而已

    曹興誠今召開國際記者會，開心秀出中華民國身分證。（記者劉信德攝）

    曹興誠今召開國際記者會，開心秀出中華民國身分證。（記者劉信德攝）

    2022/09/01 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠今天（9/1）針對自己恢復中華民國籍召開國際記者會，過程中不留情狠批提問的中天記者並拒絕回答問題，遭指「大董事長欺負小記者」。對此，律師陳怡凱跳出來打臉，直言曹興誠只是在行使自己的「言論自由」。

    曹興誠今天在記者會上與中天記者槓上，不僅拒絕該記者提問，還痛批該媒體為「匪台」、「集顛倒黑白罪惡之大成」；中天記者也當場質疑曹興誠「一言堂」，事後中天更以「大董事長欺負小記者」為題報導此事，稱曹興誠是因為惱羞心虛才拒絕回應記者問題，整段過程引發熱議。

    對此，律師陳怡凱在臉書發文表示，「這不叫欺負。侵害對方本來應有的權益，這才叫欺負。然而，某媒體本來就沒有權利要求曹公回答，曹公也沒有義務回答某媒體的提問，自然沒有『欺負』可言，更無所謂『心虛』。所謂言論自由，包含『發表言論』的自由、『如何發表』的自由、以及『不發表言論』的自由。如果因為對某人或某組織深感不屑，覺得此輩不可與言，於是拒絕回答對方提出的問題，這當然是在言論自由的保障範圍內。」

    陳怡凱接著說，「政府官員在公務記者會發佈訊息的時候，是在履行法定職務，不是以個人身分發表言論。所以，必須忍耐各式各樣的媒體、各式各樣的問題，一如近年許多場防疫記者會上發生的狀況。不過，這不適用於曹公。曹公完全可以發表他對某媒體的批評，也可以拒絕某媒體的提問。說到底，曹公只是在行使他的言論自由而已，就是這麼簡單。」

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