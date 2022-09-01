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    朱立倫陪同謝龍介登記參選 台灣基進黨嗆罵「賣國黨」

    國民黨主席朱立倫今日到台南，為市長參選人謝龍介登記參選造勢，台灣基進黨市議員參選人集結在南市選委會外圍嗆聲抗議。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨主席朱立倫今日到台南，為市長參選人謝龍介登記參選造勢，台灣基進黨市議員參選人集結在南市選委會外圍嗆聲抗議。（記者洪瑞琴攝）

    2022/09/01 17:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨黨主席朱立倫今（1）日陪同台南市長參選人謝龍介到南市選委會登記，台灣基進黨集結守在外圍嗆聲抗議，一度與現場戒備員警發生拉扯，但在優勢警力下，衝突未擴大。

    台灣基進黨在現場高喊「賣國政黨，國民黨不倒，台灣就不保」、「朱立倫出來面對，去中國拿了多少錢」。警方則在現場佈署防線，避免雙方陣營爆發衝突。

    台灣基進台南黨部主委暨東區參選人李宗霖表示，朱立倫一方面稱「友美」卻又「疑美」，並在中國發射飛彈派出戰機恐嚇台灣時，公然派遣夏立言去嗑頭輸誠，謝龍介更是不斷替中國打壓台灣的惡行開脫，直稱中共最會改革、最懂敦親睦鄰，今天「殺朱屠龍」抗議行動，是要號召全民質問朱立倫及謝龍介，要他們出來面對，當面交鋒民主，別學夏立言迴避落跑走小路，否則就是讓選民看衰，淪為選舉笑話！

    在警力戒備下，國民黨謝龍介登記造勢陣營與台灣基進黨抗議群眾被隔開；但在對峙中，南區安平區參選人陳嘉伶衣物遭員警撕扯；陳嘉伶痛批諷刺「國民黨到底是有多害怕？有必要逼迫警察做到如此嗎？」

    對於台灣基進黨的抗議，謝龍介說，年輕人參與公共事務是好事，就讓他們表演，「但不要傻傻地替人掃墓（台語）」。朱立倫則回應表示，在野黨應該監督執政黨，結果是變成執政黨的打手專門來監督在野黨，這也是世界民主的笑話。

    台灣基進黨集嗆聲抗議，警力戒備防線。（記者洪瑞琴攝）

    台灣基進黨集嗆聲抗議，警力戒備防線。（記者洪瑞琴攝）

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