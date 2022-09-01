台灣基進搶攻宜蘭縣議員 陳漢澤、林意評登記參選

台灣基進黨主席陳奕齊（中）陪同宜蘭縣議員參選人陳漢澤（左）、林意評（右）登記。 （台灣基進提供）

2022/09/01 17:02

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣基進提名的宜蘭縣議員參選人陳漢澤（宜蘭市）、林意評（羅東鎮），在黨主席陳奕齊陪同下，前往宜蘭選委會登記，批現任縣長林姿妙不關心縣政，把權力交給自己家人親信，盼進宜蘭縣議會「監工」，做宜蘭的「民主防腐劑」，重新拿回屬於宜蘭人的驕傲。

陳漢澤曾任宜蘭市長江聰淵機要秘書，提出交通、社區、婦幼、教育、公安、環境、勞動、動物安全等八大面向的政策主張，有信心能扮演好「安全宜蘭，縣政監工」的角色。

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林意評認為，高鐵通車後，宜蘭將迎來雪隧通車後的第二次重大交通建設衝擊，為做好準備，提出「高鐵通車後的交通接駁」、「鐵路高架後橋下的空間活化與運用」，「羅東鎮公所遷移後市區商圈的重整再造」與「落實追蹤大羅東地區治水防災區段徵收案」四大政見，未來進議會，會發揮統計專業，落實縣府財政監督。

至於林姿妙涉貪案，林意評表示，林姿妙違反貪污治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪，非但沒有要跟縣民解釋清楚，還放話說是政治迫害，她的女兒林羿伶要求局處首長做違法的事情，被起訴書揭發後，依然打著「大家欺負我們孤兒寡母」的悲情牌。

林意評說，林姿妙不關心縣政，把權力交給自己家人親信來處理；國民黨議員不認真監督縣政，整天想方設法誤導民眾，幫忙拉抬林姿妙的選情，一個失能的縣長，一群失職的縣議員，應該統統汰換掉，「若做袂來，予阮基進來！」

陳奕齊認為，選出林姿妙這樣的縣長，代表「民主聖地」民主機制失靈，希望宜蘭人讓台灣基進進宜蘭縣議會監工，做宜蘭的民主防腐劑，重新拿回屬於宜蘭人的驕傲。

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