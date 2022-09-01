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    首頁　>　政治

    曹興誠槓中天記者怒嗆匪台 雙方完整對話看這裡

    前聯電董事長曹興誠今日在國際記者會，與中天新聞記者槓上，他痛批「中天根本匪台」。示意圖。（資料照，本報合成）

    前聯電董事長曹興誠今日在國際記者會，與中天新聞記者槓上，他痛批「中天根本匪台」。示意圖。（資料照，本報合成）

    2022/09/01 15:50

    〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠今日在國際記者會，與中天新聞記者槓上，他痛批中天是匪台，拒答該記者提問，記者會上雙方完整對話內容一次看清楚。

    中天新聞記者：剛剛曹董有特別提到，病毒會跑來跑去，動態清零是不可能的，但是之前陳時中（中央流行疫情指揮中心前指揮官）就是有提清零的政策，所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？那另一方面，大陸對台灣的威脅日益增加，所以會不會覺得跟…

    （曹興誠揮手打斷記者提問）

    曹興誠：你這第1個題目有陷阱，你是哪一家報社的？

    中天新聞記者：中天、中天、中天。

    曹興誠：中天我不回答，這匪台嘛這個；中天根本是誹謗，你還有臉站在這裡，不慚愧啊？

    中天新聞記者：現在大陸對台灣日益威脅，跟蔡總統抗中保台有關係，挑釁呢？

    曹興誠：中天的請不要站在這裡發問。

    後來，曹興誠又在回答其他媒體的問題中，再度點名「中天」批評，當其他媒體提問關於對於中國威脅上的心理建設有什麼想法。

    曹興誠：心理建設各方面嘛，第一個你要知道中共要來消滅你，你不認為他是敵國，那就很蠢啊。人家要消滅你，我們要跟他友好？要保持中立？人家每天要來消滅你，美國派艦隊保護你70年，不然我們現在都變小粉紅、老粉紅啊。美國幫助你，那你說美國人不會派兵來，這時候很多顛倒是非顛倒黑白，尤其像「中天」就是集這種顛倒黑白罪惡之大成啊，大家以後「中天」不要再看了，要看「中天」比小孩看污穢漫畫更糟糕，要嚴厲禁止。

    曹興誠：所以現在我們要把誹謗刑責拿掉，那「中天」很多言論其實都可以告他的，要讓他賠錢的。

    中天新聞記者：所以董事長，中天都不能提問嗎？現在是一言堂嗎？

    曹興誠：「中天」你們愛講什麼，你們去講嘛！反正你們都是造謠的，我幹嘛浪費我的時間呢？

    中天新聞記者：剛不是造謠，是針對董事長的話。

    曹興誠：你的問題是個陷阱嘛，你以為我是傻瓜啊！

    中天新聞記者：可是你要聽完…

    曹興誠：我不要理你，浪費你的時間幹嘛呢？

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之地。 （記者劉信德攝）

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之地。 （記者劉信德攝）

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