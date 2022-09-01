換縣長顧宜蘭！江聰淵登記戰林姿妙 師傅陳金德掛保證力挺

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）今登記參選，左起為立委陳歐珀、江妻邱鈺珊、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德。（記者蔡昀容攝）

2022/09/01 14:35

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨江聰淵挑戰現任宜蘭縣長林姿妙，今天登記參選，支持者聚集縣議會縣民大廳，舉牌高喊當選，領江進政治工作的前代理縣長陳金德，站台保證，江的能力很好，一定會做很好的縣長。江聰淵說，清廉、能力、國家意識是從政者的基本條件，承諾絕不讓家人干政，絕不允許貪污、無能讓宜蘭「見笑」，他會讓宜蘭鄉親繼續走路有風，讓大家都比大拇指。

「換縣長！顧宜蘭！」立委陳歐珀、前縣長劉守成、陳金德、縣議員、鄉鎮市長及參選人到場力挺江聰淵，江妻邱鈺珊也現身上台支持。

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陳金德說，在民主社會，做不好就要換，林姿妙無能，辦營養午餐政策卻管理不佳，雞腿發霉、麵包過期，孩子吃到拉肚子，百人送醫院；林姿妙不會做事，「羅東都市計畫工業區保護區變更案（羅東工保案）」箝制羅東發展半世紀，他花40天讓內政部同意解編，林姿妙未接續辦理區段徵收開發，4年來都沒動作，數千人受影響，被耽誤4年。

陳金德更批，林姿妙涉及「羅東公正段1558號農地」免徵土地增值稅案，從擔任羅東鎮長任內，就核發不實的農地農用證明，擔任縣長後，又指示縣府相關局處免徵土增稅，是連續圖利行為，為的就是圖利堂姐林束梅等「親友團」，若讓親友團得逞，獲利恐達30億元，這種縣長沒資格代表宜蘭人坐縣長位置。

陳金德表示，江聰淵年輕時在他的立委服務處當助理，能力很好，很多法案、會勘都是江處理，石城到福隆的舊草嶺隧道，是江聰淵不斷與中央交涉，才開放隧道並讓民眾騎腳踏車，成觀光景點；國五平原線，也是江聰淵花兩年時間向財政部爭取才免去稅務問題；30年來，看江一路進步，他向大家掛保證，江聰淵一定會做很好的縣長。

江聰淵說，他農家出生，和母親在市場賣菜，貼補家計，專科畢業退伍後，做過鐵路隧道工程監工、鄉公所基層公務員、從事土木工程，到擔任陳金德立委服務處主任，開始接觸政治，1999年受林義雄感召入民進黨，連續當選兩屆議員、兩屆市長，一路兢兢業業、珍惜選民的付託。

江聰淵表示，4年來沒看到宜蘭進步，深感憂心，決定承擔宜蘭進步的責任，提出「新宜蘭」三箭政策。

第一，「發展新產業經濟—與山海共舞探索教育」，整合教育、運動、休閒、健康、觀光、文化等產業，打造全縣成為探索教育產業園區，開創新宜蘭的經濟模式，只要政府用心施政，山水也會變黃金。

第二，利用高鐵延伸宜蘭的契機，全面提升空間治理、交通運輸、智慧城市建設，營造更宜居、貫通在地與國際發展的新宜蘭，重塑城鄉新風貌。

第三，在好山好水的基礎上，建立永續、韌性的環境，及生態、生產、生活共存的三生新宜居生活，保護自然環境，發展歷史經濟和智慧產業，利用各種福利政策讓宜蘭鄉親過安心生活。

江聰淵認為，對於國家意識，縣長當然要有態度，這是每一位台灣人的事情，對於中國的欺壓，台灣人需要更加堅強、更加團結，最後，他向宜蘭鄉親保證，清廉、能力、國家意識是從政者的基本條件，他絕不會讓家人干政，絕不允許貪污、無能讓宜蘭見笑，一定要讓宜蘭鄉親繼續走路有風，「讓大家攏對咱比大拇指！」

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右3）今登記參選，與妻子邱鈺珊（左3）、前縣長劉守成（右2）、前代理縣長陳金德（左2）等力挺登記。（記者蔡昀容攝）

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