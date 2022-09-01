民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今登記參選

民進黨花蓮縣黨部提名現任市民代表謝豪杰參選花蓮市長，今天他前往登記參選。（記者王錦義攝）

2022/09/01 14:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕下屆花蓮市長選舉國民黨開放參選，藍營有魏嘉彥、李秋旺兩名現任議員相爭，綠營則提名現任市民代表謝豪杰，他今天在家人陪同下前往市公所登記參選，希望跳脫傳統模式，以跨政黨、跨世代的創新思維做不分黨派的全民市長。

35歲的謝豪杰是花蓮市這次三名市長參選人中最年輕，四年前初涉政壇，即獲得選民支持而當選花蓮市民代表，謝豪杰說，他是土生土長的花蓮孩子，深受這片土地的滋養及包容，從最基層的民意代表做起，為市民朋友努力打拚，在服務的過程中讓他對花蓮有了更多不同的想法，進而產生參選的動機。

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謝豪杰說，雖然他是民進黨徵召參選，但新世代不應再受到政黨的束縛與框架，因此他會跳脫傳統思維的選舉模式，以跨政黨、跨世代的創新思維來爭取選民的認同與支持，讓大家知道，他是花蓮市民的市長，而非任何一個政黨的市長。他認為市政運作是團隊合作的默契，因此若當選市長會適才適用，讓每個人都能找到自信，發揮長才，攜手為花蓮市擘劃遠景。

謝豪杰以「看好花蓮」作為參選主題，他說，花蓮市是全縣之首，也是花蓮的核心，創新永續就從花蓮市開始，在這次的選舉裡，他提出10個選舉政見，包括讓花蓮市更加進化，增設共融遊具符合全齡需求，讓整個城市都是好玩主題公園；打造樂活友善社區，以優質的照顧服務來關懷長輩，並以多元模式的需求照顧，提升銀髮族的生活品質。

謝豪杰說，在社福政策方面，他提出近貧急難、雪中送岸，育兒補貼津貼優先加碼的福利，強調將會全心做好扶老攜幼的照護網絡；在打造全方位安全網方面，將會加強防颱防震以及治安、住宅安全教育宣導；對於文化共榮，族群共榮是台灣的新力量，無論是客家、閩南、原住民及新住民等，他將會積極打造族群共融的環境，呈現多元文化的特色。

謝豪杰說，他將以城市科技化及數位便民化為目標，未來洽公以單一窗口為規劃，提升市政服務及效率。另外，花蓮濱臨太平洋，有著美麗的濱海公園，同時有著具前瞻發展的佐倉運動公園，因此他會積極爭取經費，規劃花蓮市的長期願景。另外，他以打造亞洲文創產業鏈為目標，將積極推動創意產業發展，透過文創產業代工，企盼帶動花蓮文創產業發展升級。

民進黨花蓮縣黨部提名現任市民代表謝豪杰參選花蓮市長，今天他前往登記參選。（記者王錦義攝）

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