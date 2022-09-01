彰化縣議員參選人辜皇譯開遊覽車登記憶亡父

民進黨提名彰化縣議員辜皇譯（左）今由前縣長翁金珠（左2）等人陪同下完成參選登記。（記者張聰秋攝）

2022/09/01 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是5合1選舉登記截止倒數第2天，民進黨提名彰化縣第1選區縣議員參選人辜皇譯（台語諧音「顧防疫」）飲水思源，有職業大客車執照的他，為了告訴生前開遊覽車、人在天國的爸爸「他要選縣議員了」，今天特別開著遊覽車前往縣選委會登記參選，坐在「導遊」座的前縣長翁金珠拜託大家，議會需要「即戰力」的新人換新血，支持「顧防疫」人人平安健康快樂過生活。

辜皇譯從小耳濡目染爸媽的工作，辜爸開遊覽車、辜媽當導遊，夫唱婦隨，以旅遊業維持家計養育兒女，勞工家庭的環境，養成他獨立和做事負責的態度。

請繼續往下閱讀...

辜皇譯說，最近整理參選登記照片，無意間發現了1張30年前老照片，照片中他的爸爸坐在駕駛座開遊覽車、坐副駕駛座也是導遊座的媽媽拿著麥克風，如此場景正說明了他的爸媽職業正是遊覽車司機和導遊。

辜皇譯表示，爸媽為了家計40多年來載著旅客全台玩透透，常常天未亮就出門、山河已暮才回到家，在外留宿2、3天家常便飯，不過，也因勞工家庭成長的童年，讓他在常民生活環境中學會獨立自主，養成接地氣和真誠做人、務實做事的原則。

從政前，辜皇譯開過遊覽車，在翁金珠牽成下從擔任縣長室秘書踏進政治圈，之後接下立委王定宇辦公室執行長，與民進黨新興派系湧言會結下不解之緣，這次，他返鄉參選，打出「彰化即戰力」競選主軸，立委王定宇、身兼新北市黨部主委的新北市議員何博文全力相挺。

翁金珠說，從政者要能接地氣選民服務第一，辜皇譯政治歷練完整，擁有勞工職業駕駛刻苦耐操的特質，做事如開車小心、安全駕駛第一，議會就缺這樣的人才來監督縣政，懇請鄉親支持有熱情和抱負更有經歷的「顧防疫」為彰化縣議會注入新氣象。

前縣長翁金珠坐在遊覽車副駕駛座充當「導遊」推薦彰化議會很需要一位耐操有熱情更有政治歷練的新人，為議會注入新氣象。（辜皇譯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法