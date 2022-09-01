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    曹興誠轟中共清零政策腦殘 槓上中天記者怒嗆「匪報」

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之地。 （記者劉信德攝）

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之地。 （記者劉信德攝）

    2022/09/01 13:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日在國際記者會談及中國的清零政策「非常愚蠢」，病毒跑來跑去，怎麼可能清零，從清零政策可以證明中共腦殘。有中天新聞記者隨後反問，前衛福部長陳時中以前也提出清零，你也質疑陳時中政策嗎？曹當場質疑，「這個題目有陷阱，你是哪個報社？」得知是中天後，曹直接痛批「中天根本匪報，我不回答你的問題！」

    曹興誠表示，雖然中共吹噓極權體制非常優秀，但在清零政策上表現非常愚蠢，病毒跑來跑去，怎麼可能清零？如果要清零成功，就是想把14億人都關進無菌室，變成全世界最沒辦法對抗病毒的國家。

    曹興誠痛批，現在許多國家都已經把口罩拿掉開放了，這表示可以與病毒共存，但中方認為任何病毒進來都要把病毒擋起來，這是極端脆弱、極端愚蠢，根本是「極權」、「愚蠢」、「腦殘」，從清零政策就可以證明中共腦殘，怎麼可能把病毒清零？要把人關去無菌室變成東亞病夫嗎？所以不要怕中國大陸，它根本是腦殘！

    對於中天記者再度質疑，所以中天都不能提問嗎？現在是要變成一言堂嗎？曹興誠批評，「中天你們愛講你們去講，你要造謠，我幹嘛浪費我的時間，那是一個陷阱題，你以為我傻瓜啊！我不要理你，浪費我的時間」，尤其中天不要再看了，應該禁止小孩看中天。

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