無黨籍馬公市長葉竹林完成百里侯登記 三腳督選情成形

無黨籍馬公市長葉竹林，在妻子陪同下登記參選澎湖縣長寶座。（記者劉禹慶攝）

2022/09/01 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍馬公市長葉竹林，今日在妻子歐懿文的陪同下前往澎湖縣選舉委員會登記參選澎湖縣長，年底百里侯選戰三腳督正式成形，目前僅剩尊嚴黨主席曾坤炳是否會出馬？各界仍在觀望中。

今年澎湖五合一選舉登記，不知是否受到疫情影響，未如以往支持者簇擁，大張旗鼓的陪同參選人前往登記，反而都是單槍匹馬，或是由親友陪同下完成登記程序。以縣長為例，民進黨陳光復在幾位立委陪同登記；現任藍營尋求連任縣長賴峰偉則是委託友人登記；而葉竹林則是偕同妻子前往。

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葉竹林端出政見牛肉，為興建高科技垃圾焚化爐、興建馬公至西嶼跨海大橋、爭取設置澎湖離島最低稅負中心、全力推動綠色能源產業。他同時也提出多項社會福利政策，如：18歲以下青少年健保費826元，由縣府編列預算補助；65歲以上長者端午節加發祈福平安金。

另外少子化已經是國安危機，政府既然鼓勵年經人結婚生子，葉竹林認為應該給與更多的協助，而補助18歲以下青少年健保費就是一項很實際的措施。而65歲以上的長者，更是社會、家庭之寶，除了現行的春節、重陽慰問金外，加發端午節祈福金也是理所當然。

雖然沒有政黨當靠山，也沒有所謂的「大咖」站台，但葉相信憑藉近30年的服務經歷，足跡遍及澎湖各角落，紮根既深且廣，現在大多數民眾對政黨的認同度不斷下降，「選人不選黨」的中間選民大量增加，有信心能在「三腳督」的競爭中脫穎而出。

無政黨奧援的葉竹林，希望以牛肉政見贏得三腳督選戰。（記者劉禹慶攝）

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