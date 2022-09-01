藍白圍攻社福政策 陳時中︰與中央「0～6歲國家養」全套搭配

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出社福政策，被國民黨與無黨籍的市長參選人蔣萬安、黃珊珊夾擊批評，陳時中今天（1日）回應說，選舉的時候就是要提出政策來討論，「不然要什麼時候來提？」（記者羅沛德攝）

2022/09/01 12:24

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前提出社福政策，被國民黨與無黨籍的市長參選人蔣萬安、黃珊珊夾擊批評，陳時中今天（1日）回應說，選舉的時候就是要提出政策來討論，「不然要什麼時候來提？」並強調他所提內容是與中央政府「0-6歲國家養」全套式的搭配。

陳時中以「溫暖有愛、全齡照顧」為主軸提出愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性5大面向社福政見；被蔣萬安批評像是一次性的放煙火，之後的養、住都不管嗎？黃珊珊則說是大撒幣，台北市長柯文哲甚至說「寧願他跳票」。

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陳時中今天出席漸凍人協會特展前受訪表示，選舉的時候，就是要把政策提出來，「要不然要什麼時候來提？」至於是不是大撒幣，或是做了之後沒有幫助，是大家可以來討論的。

他說，這是一個全套式的政策，中央政府本來就有「0-6歲國家養」的少子化政策之外，他再提出地方政府補貼坐月子3萬6000元，讓新手媽媽覺得安心；然後有育兒指導員，在新手父母於教育一開始時提供幫助，專業指導，接著增加公共化2歲幼幼班及1000個名額的托育場所等，讓他們在生育跟養育的時候都能夠更安心。

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