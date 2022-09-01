籲政府「記者節」反省 朱立倫︰民進黨持續讓台灣民主倒退

朱立倫批評民進黨政府打壓言論自由，並籲政府在「記者節」反省自己，不要號稱「民主進步」，卻持續讓台灣的民主倒退。（取自臉書）

2022/09/01 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕今天是「記者節」，國民黨主席朱立倫上午在臉書發文，藉由向媒體記者致意，批評民進黨政府打壓言論自由，並籲政府在「記者節」反省自己，不要號稱「民主進步」，卻持續讓台灣的民主倒退。

朱立倫表示，「記者節」是國民政府在民國22年頒布「保護新聞工作人員及維護輿論機關」的命令而來，這是 捍衛言論自由、維護公民社會第四權的展現，無奈時至今日，台灣作為亞洲驕傲的民主燈塔，自由價值的維護卻比上個世紀還要倒退。

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朱立倫痛批，在民進黨執政下，言論自由與第四權都受到大幅度的限縮，不僅電視台遭到NCC關閉、網軍到處在網路上攻擊不同意見的網友，甚至前陣子還要推出「數位中介法草案」，限縮、打壓自發性的公民意見，斲傷台灣的自由民主，無視憲法保障民眾的權利。

朱立倫呼籲民進黨政府，應該好好在「記者節」這個特殊的節日中反省自己，不要號稱「民主進步」卻持續讓台灣的民主倒退。

他並強調，在這樣的灰暗時局，永遠在最前線報導真相、為民發聲的記者，是承載社會希望的一道光亮，今天也有新的媒體上線，無論用什麼樣的形式傳遞真相，他要鼓勵所有記者，秉持初心，勇敢挖掘、報導社會真相。

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