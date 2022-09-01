為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲政府「記者節」反省 朱立倫︰民進黨持續讓台灣民主倒退

    朱立倫批評民進黨政府打壓言論自由，並籲政府在「記者節」反省自己，不要號稱「民主進步」，卻持續讓台灣的民主倒退。（取自臉書）

    朱立倫批評民進黨政府打壓言論自由，並籲政府在「記者節」反省自己，不要號稱「民主進步」，卻持續讓台灣的民主倒退。（取自臉書）

    2022/09/01 10:20

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是「記者節」，國民黨主席朱立倫上午在臉書發文，藉由向媒體記者致意，批評民進黨政府打壓言論自由，並籲政府在「記者節」反省自己，不要號稱「民主進步」，卻持續讓台灣的民主倒退。

    朱立倫表示，「記者節」是國民政府在民國22年頒布「保護新聞工作人員及維護輿論機關」的命令而來，這是 捍衛言論自由、維護公民社會第四權的展現，無奈時至今日，台灣作為亞洲驕傲的民主燈塔，自由價值的維護卻比上個世紀還要倒退。

    朱立倫痛批，在民進黨執政下，言論自由與第四權都受到大幅度的限縮，不僅電視台遭到NCC關閉、網軍到處在網路上攻擊不同意見的網友，甚至前陣子還要推出「數位中介法草案」，限縮、打壓自發性的公民意見，斲傷台灣的自由民主，無視憲法保障民眾的權利。

    朱立倫呼籲民進黨政府，應該好好在「記者節」這個特殊的節日中反省自己，不要號稱「民主進步」卻持續讓台灣的民主倒退。

    他並強調，在這樣的灰暗時局，永遠在最前線報導真相、為民發聲的記者，是承載社會希望的一道光亮，今天也有新的媒體上線，無論用什麼樣的形式傳遞真相，他要鼓勵所有記者，秉持初心，勇敢挖掘、報導社會真相。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨全代會閉幕 朱立倫：今年唯一任務就是團結勝選
    2022/08/28 15:20

    國民黨全代會閉幕 朱立倫：今年唯一任務就是團結勝選
    會見美學者 朱立倫：國民黨重視國家安全與區域和平
    2022/08/24 22:21

    會見美學者 朱立倫：國民黨重視國家安全與區域和平

    土城核心生活圈 板南線海山站最夯
    朱立倫︰民進黨拒與對岸對話 不斷要讓人民上戰場不負責任
    2022/08/24 15:27

    朱立倫︰民進黨拒與對岸對話 不斷要讓人民上戰場不負責任
    朱立倫：國民黨結合各方力量救援 蔡政府只拚選舉不顧國人安危
    2022/08/19 20:50

    朱立倫：國民黨結合各方力量救援 蔡政府只拚選舉不顧國人安危

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播