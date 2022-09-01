比對詹江村碩士論文 四叉貓：各種拼貼簡轉繁

網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

2022/09/01 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「四叉貓」近日槓上國民黨現任桃園市議員詹江村，昨晚他陸續在臉書分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「國民黨打論文簡直是自找死路」、「村長會說：這是收集資料，不能算抄襲」。

「四叉貓」昨晚連續發文，陸續PO出詹江村在2009年的碩士論文，到處拼貼內容的比對圖，他表示整本論文63頁我才看到第13頁，但已可看到詹的論文直接複製2005年的18期嶺東學報、2001年中山大學論文、中國網站中知網在2001年就曾出現的內容，且細看是直接整段複製貼上，連附錄的圖表模型也都直接照搬，「四叉貓」對此也酸「內容各種拼貼簡轉繁，我也懶得繼續看下去惹，今晚就到此為止，有興趣的再自己追吧」。

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其他網友則紛紛留言表示「噗。看來詹江村要連續上第四天新聞了」、「隨便抓都是論文抄襲…」、「接頭抄人？請問kmt台北市王徐兩位大媽，這樣要不要退選？」、「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「看來他確實有資格討論抄襲」、「怎麼一點都不意外呢？」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。

網紅「廣告小妹」也現身留言分析「不可以說村長沒努力過。戰略改策略、訊息改資訊，用語盡量台化。如果整篇直接簡轉繁，有些字不會自動分辨，例如『部分』不會轉部份。所以應該是有重新打過一遍」，並稱詹江村「他很努力了！！！！屬於抄襲界的上進人士」。

網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

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