為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    比對詹江村碩士論文 四叉貓：各種拼貼簡轉繁

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    2022/09/01 09:36

    〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「四叉貓」近日槓上國民黨現任桃園市議員詹江村，昨晚他陸續在臉書分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「國民黨打論文簡直是自找死路」、「村長會說：這是收集資料，不能算抄襲」。

    「四叉貓」昨晚連續發文，陸續PO出詹江村在2009年的碩士論文，到處拼貼內容的比對圖，他表示整本論文63頁我才看到第13頁，但已可看到詹的論文直接複製2005年的18期嶺東學報、2001年中山大學論文、中國網站中知網在2001年就曾出現的內容，且細看是直接整段複製貼上，連附錄的圖表模型也都直接照搬，「四叉貓」對此也酸「內容各種拼貼簡轉繁，我也懶得繼續看下去惹，今晚就到此為止，有興趣的再自己追吧」。

    其他網友則紛紛留言表示「噗。看來詹江村要連續上第四天新聞了」、「隨便抓都是論文抄襲…」、「接頭抄人？請問kmt台北市王徐兩位大媽，這樣要不要退選？」、「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「看來他確實有資格討論抄襲」、「怎麼一點都不意外呢？」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。

    網紅「廣告小妹」也現身留言分析「不可以說村長沒努力過。戰略改策略、訊息改資訊，用語盡量台化。如果整篇直接簡轉繁，有些字不會自動分辨，例如『部分』不會轉部份。所以應該是有重新打過一遍」，並稱詹江村「他很努力了！！！！屬於抄襲界的上進人士」。

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    網路紅人「四叉貓」分享，表示他比對詹江村的碩士論文，發現內容「各種拼貼簡轉繁」，網友在關注之餘也紛紛開酸「整本63頁，才到13頁，已經有3頁是『極度雷同』」、「連中文的圖表都一樣，沒救了」。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再槓詹江村！ 鄭運鵬設計師PO屁股胎記LOGO 酸：想要嗎？
    2022/08/31 14:52

    再槓詹江村！ 鄭運鵬設計師PO屁股胎記LOGO 酸：想要嗎？
    鄭運鵬設計師嗆爆詹江村！大酸：屁股有胎記LOGO都算抄襲？
    2022/08/31 13:00

    鄭運鵬設計師嗆爆詹江村！大酸：屁股有胎記LOGO都算抄襲？

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    四叉貓PO詹江村抄襲盜版照 大酸：接頭霸王
    2022/08/29 10:09

    四叉貓PO詹江村抄襲盜版照 大酸：接頭霸王
    鄭運鵬主視覺被控抄襲 設計師吐心聲：滿無奈的
    2022/08/29 07:32

    鄭運鵬主視覺被控抄襲 設計師吐心聲：滿無奈的

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    桃園民政局長陳靜航是陳菊姪子？菊辦駁斥詹江村
    2022/08/08 20:05

    桃園民政局長陳靜航是陳菊姪子？菊辦駁斥詹江村
    藍議員爆陳柏惟「賺共錢」 法院認證內容不實賠20萬元
    2022/07/26 14:50

    藍議員爆陳柏惟「賺共錢」 法院認證內容不實賠20萬元
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播