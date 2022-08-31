港方委任會計師明早接管《台蘋》 民團籲政府及時阻止

台灣「蘋果新聞網」今晚熄燈歇業，經濟民主連合接獲爆料，台蘋今晚熄燈後，明早香港清盤人委任的崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，明早將前往內湖蘋果日報大樓，接管資料庫及銀行帳戶。（翻攝直播）

2022/08/31 22:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣「蘋果新聞網」今晚熄燈歇業，經濟民主連合接獲爆料，台蘋今晚熄燈後，明早香港清盤人委任的崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，明早將前往內湖蘋果日報大樓，接管資料庫及銀行帳戶。經民連今晚緊急召開線上記者會呼籲，政府各部會應該立即行動，不可讓「港版國安法」侵門踏戶。

經民連召集人賴中強表示，絕對不可以為虎作倀，不可以接受香港清盤人的委任，若要去接管資料庫及銀行帳戶，就是在執行「港版國安法」，這是違法行為。

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賴中強指出，如果崇正管理顧問公司、會計師薛又瑋明天去違法執行香港清盤人的指令，經民連要求這家公司的登記主管機關，也就是高雄市政府，應依照「民法」第36條規定，「法人之目的或其行為，有違反法律或公共秩序或善良風俗者，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之請求，宣告解散」。

賴中強表示，若崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，明天要去蘋果日報大樓進行香港清盤人的指令，要求高雄市政府立刻向法院宣布解散這家公司，不管是行政院、陸委會都應表達嚴正立場，也要協調高雄市府或檢察官，針對這間公司提出嚴正警告，若執意要進行未經我國法院同意的清盤動作，請主管機關依法向法院申請解散。

賴中強提及，國人最關心蘋果日報大樓內的歷年資料及新聞素材、個資，這些資料的個資收集目的已經喪失，「蘋果新聞網」今天結束後，更沒有封存理由，應該予以刪除銷毀，而不封存等著香港來接收黎智英、香港民主派等資料。

賴中強說，文化部長李永得高度重視新聞自由，先前都避免派人去報社處理，但是今晚之後蘋果就正式熄燈關門，蘋果日報大樓明天就不是媒體辦公室，而是國人龐大個資及資料庫保管的現場，文化部應根據「個資法」第22條，明早立刻派人去現場檢查有無違反「個資法」情況，有無違背禁止跨境傳輸的規定。

他呼籲，香港清盤人今年初曾發函給國內銀行要求凍結蘋果日報資金，這件事經過銀行向金管會請示後，金管會認定不能凍結，因為香港相關清盤行為，並沒有經過我國法院同意。而香港清盤人已經派會計師明天上午要去控管蘋果日報的資金，請金管會務必出面維護我國法律尊嚴，不能讓香港清盤人的代理人來控管蘋果日報資金。

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