林佳龍批上屆有辯論「騙人」 侯友宜競辦酸：連查資料都不會

新北市長侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢說，侯友宜4年前就是勾選辯論式的電視政見發表會。（侯友宜選舉辦公室提供）

2022/08/31 20:20

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批侯友宜閃辯論 林佳龍：明天登記時記得勾選辨論

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市長侯友宜上屆參選有辯論是騙人的，沒有在申請表上勾選辯論，變成政見發表會，他提醒侯友宜，明天登記記得勾選。對此，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢說，侯友宜4年前就是勾選辯論式的電視政見發表會，林佳龍每天巴著議員彷彿「跟著導遊的觀光客」。

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吳亮賢指出，侯友宜4年前就是勾選辯論式的電視政見發表會，相關方式都依中選會規定，當時雙邊也派出代表協商相關事宜，各大新聞媒體都有報導，林佳龍是連查資料都不會？還是已經說謊成性？

吳亮賢批評，林佳龍宣布參選新北市長已經快2個月，至今連新北市的行政區名字都會記錯，整天就是把辯論掛在嘴上，狂潑政治髒水，林佳龍「四大皆空」的政見口號更沒有任何具體論述，只有每天巴著議員填補自己的空虛心理，但看在民眾眼中根本是「小雞帶母雞」、「跟著導遊的觀光客」。

吳亮賢說，2018年林佳龍競選連任台中市長時，甚至拒絕原本答應綠營議員的「龍燕辯論」，也婉拒媒體提出的辯論邀約，如今為了挽救低迷選情又公然扯謊。呼籲林佳龍參選市長要提出有建設性的政見，不要整天只想找人吵架，「不讀書的學生，就靜下心學習，否則只會重演4年前台中市長選舉的狀況，被民眾重重死當」。

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