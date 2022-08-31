黃珊珊下戰帖邀每週辯論 吳思瑤：樂見跟上陳時中回歸政策討論

民進黨台北市長參選人陳時中（前）31日在前副總統陳建仁（左）等人陪同下，前往台北市選委會登記參選。（記者廖振輝攝）

2022/08/31 16:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今完成參選登記，並公開向對手「下戰帖」，喊話每週進行一次公開政策辯論；對此，民進黨參選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，陳時中是提出最多、最廣政見的參選人，每週都有各面向政策討論，反觀對手過去都是以政治口水謾罵，若願意回歸選舉正軌進入政策討論，「我們再樂見不過。」

黃珊珊今參選記者會上表示，近來許多政治口水、抹黑，都令台北市民感到厭倦，因此向對手「下戰帖」，喊話每週進行一次公開政策辯論會，一齊站上辯論台、讓市民選擇誰是最適合的市長人選。

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吳思瑤指出，陳時中是目前端出最多樣也最多元政策的參選人，每項政見都有強大的廣度與深度，對於所提政策更是有高度信心，均是負責任地向市民提出務實可行方案，且每週都已有各項政策論，不僅不怕被挑戰，更樂於政策PK。

吳思瑤表示，反觀對手過去面對陳時中頻頻推出政見，卻只會以政治口水攻擊、政治操作等，倘若現願意回歸正軌進行政策討論，「我們再樂見不過。」吳思瑤也強調，未來會有公辦的辯論會，陳時中絕對會全力以赴、勇於闡述政策，爭取市民認同。

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