喊基隆人不需含淚投票 時力陳薇仲登記參選市長：打破僵化政治

時代力量黨主席陳椒華（左三）陪同基隆市長參選人陳薇仲（右三）及市議員參選人登記。（時代力量提供）

2022/08/31 16:50

〔記者盧賢秀／新北報導〕時代力量基隆市長參選人陳薇仲、安樂區議員參選人江欣怡、七堵區議員參選人陳愷閎今天到一起基隆市選舉委員會登記，立法委員陳椒華、王婉諭、邱顯智到場聲援，陳薇仲說，基隆人不需要含淚投票，將選票投給優質、專業的人，透過選票一起打破僵化的政治。

時代力量黨主席陳椒華立法委員提到，陳薇仲從進入議會開始，就致力於交通改革、環境保護、性別平權、公民參與，在她的認真監督與建議下，公車改革邁開了第一步。陳薇仲也主辦了基隆史上第一次的議員建議款參與式預算，讓公民參與不再只是口號。陳椒華強調，「2大黨參選人不敢講的改革，就讓時代力量陳薇仲來改革！」

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陳薇仲說，2位主要競爭對手無法理解一般市民對基隆的期待，只是不斷把這座城市當作爭權奪利的政治版圖，要的只是市長官位的權與力。

1位是某集團的公子，提出毫無預算可行性與永續營運的遊樂園支票，而另1個則是大喊接棒，只想延續前朝施政。她要告訴基隆人，不需要含淚投票，不能讓舊政治阻礙基隆的未來，讓青年帶著創造力與關心公共事務的專業進入市府與議會，請民眾透過選票一起來打破僵化的政治現實。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲（中）和市議員參選人江欣怡（左）陳愷閎（右）今天完成登記。（時代力量提供）

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