委外清潔員沒基本薪沒加班費 綠委砲轟雇主與國軍桃園總醫院

台灣勞動派遣產業工會與民進黨立委洪申翰（右2）今（31）日召開記者會，抨擊禾意照顧服務勞動合作社違反勞基法與對員工「濫訴」之外，也痛批國軍桃園總醫院遲不開罰是在放任廠商。（記者楊丞彧攝）

2022/08/31 19:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕禾意照顧服務勞動合作社承攬國軍桃園總醫院環境清潔維護以及團體班照顧服務員勞務委外案，四月被揭露有違反勞基法、浮報價金、報酬低於法定基本工資等爭議。對此，禾意稱與社員為「合夥關係」不適用勞基法。桃園市政府7月20日則以公文打臉，確認雙方顯屬有「僱傭關係」，屬勞基法適用對象。台灣勞動派遣產業工會與民進黨立委洪申翰今（31）日痛批國軍桃園總醫院對此遲不開罰，是放任廠商以拖待變，更直指如此劣跡斑斑廠商應列入政府採購的黑名單。

立委洪申翰今年4月15日與派遣工會召開記者會，揭露禾意2017年起透過政府採購程序，承攬國軍桃園總醫院清潔、勤務、照顧服務等委外標案，並主張與社員間不具勞雇關係，而是共同出資經營之夥伴關係，因此拒絕遵守勞基法規定。具體情形包括未達基本工資、未替勞工投保勞健保、未提繳勞工退休金，且未給付加班費、未給勞工特別休假，更嚴重的問題是當勞工發生職災時求助無門。

請繼續往下閱讀...

台灣勞動派遣產業工會北辦專員吳昭儒指出，4月記者會上，他們揭露禾意以合作社體制為藉口，規避適用勞基法規定等，顯示公部門勞務採購出了很大問題。6月1日洪申翰立委辦公室與國軍桃園總醫院、軍醫局與行政院公共工程會召開協調會，院方做的內部行政調查顯示，今年1至4月總計沒有「七休一」超過100人次，單日工作超過12小時每月平均5至7人，未達基本工資、沒領到加班費等也在列，在在顯示勞工權益面臨許多損失。

吳昭儒接著說，桃園市政府7月20日函文給國軍桃園總醫院公文指出，經查禾意與派遣在醫院從事環境清潔維護工作及從事照顧服務源工作者之間，具有高度之指揮監督及管理作為，並具有人格、組織、經濟等從屬性，顯屬具有僱傭關係存在。另也要求院方敦促承攬廠商遵守勞基法規定，維護這些人員的勞動權益。

吳昭儒提到，後續雖然國軍桃園總醫院看似「重罰」禾意70萬元，然而禾意迄今都還沒繳給院方。院方則表示，禾意對此有異議，他們暫不繳款，院方也莫可奈何。但吳昭儒直指，在與國防部訂定的採購契約上明明就規定，履約廠商若有履約瑕疵、未依規定給付薪資等情事，可暫停給付價金。後面也有說到，國軍醫院可從價金扣抵罰金跟違約金。因此，院方並非沒工具處罰廠商，只是願不願意做。離職社員溢領防疫獎金部分，院方也沒盡到管理責任。

洪申翰也說，6月1日協調會行政調查出爐迄今已三個月，7月20日桃園市政府更判定禾意是假合作社、真僱用關係，一切證據確鑿，為什麼這樣惡行重大的公司至今還沒被開罰？他痛批行政部門是「失職」，對此也無法接受，「行政部門是告訴違法廠商，可以盡量違法嗎」？

此外，洪申翰也怒斥禾意，不僅該罰的都還沒罰到，還對出席協調會的員工提告，不但告妨害名譽，甚至後來還加告竊盜，很明顯是試圖以「濫訴」手段恐嚇在職員工，嚇阻他們出面爭取應有權益；若有人膽敢站出來捍衛自身權利，就用訴訟手段修理，讓勞工跑法院跑不完。洪申翰直言，台灣確實有很多好的合作社，但禾意顯然不是。

吳昭儒最後訴求，既然桃園市政府已認定顯屬具有僱傭關係存在，軍醫局與國軍桃園總醫院就應督促禾意，儘速改善違法勞基法之狀況，而不是用理由搪塞拖延、不開罰。禾意合約僅至明年7月，難道要等到廠商履約完、保證金也退還之後，院方再雙手一攤？再者，國軍桃園總醫院應檢視採購契約，有違反者應儘速開罰；最後，他也提醒禾意，若續用濫訴對付勞工，將祭出法律手段反制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法