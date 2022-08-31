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    被指控涉抄襲張善政千字回應 卓冠廷：企圖把宏碁拖下水

    民進黨正國會的議員參選人卓冠廷批評，張善政把宏碁拖下水，企圖拿其當作自己的擋箭牌。（資料照）

    民進黨正國會的議員參選人卓冠廷批評，張善政把宏碁拖下水，企圖拿其當作自己的擋箭牌。（資料照）

    2022/08/31 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政在擔任宏碁副總時，主持農委會研究計畫報告遭指控涉嫌抄襲，張善政千字文回應，民進黨正國會的議員參選人卓冠廷批評，張善政把宏碁拖下水，企圖拿其當作自己的擋箭牌。

    卓冠廷在臉書表示，張善政回應處處強調，這是宏碁拿的研究案，他是研究人員，把自己和宏碁綁在一起，這是非常惡劣的政治動作，因為台灣民眾對宏碁大部分抱有好感，只要將自己的抄襲問題推到宏碁身上，再操作成「民進黨聯合媒體要鬥垮台灣科技業」的大帽子，接下來不管質疑什麼，只要說「你要質疑宏碁嗎？」就可以脫身。

    卓冠廷強調，張善政曾是宏碁的副總，現在又為宏碁董事，卻讓公司陷入醜聞之中，宏碁當然不能等閒視之，根據《公司法》，董事得由股東會之決議，並「隨時解任」，也就是說，如果張善政打算繼續把自己和宏碁綁在一起，恐怕宏碁要先極速將張善政切割。

    而這個案子是張善政在宏碁任職中所承攬的業務，待農委會調查結束，法律必定要向宏碁求償。而宏碁當然要根據研究報告的內文找出計畫主持人張善政，希望他能夠負責。勞工從事工作，應該有保持謹慎、注意之義務，如果犯錯導致雇主損失，依民法第227條第1項規定，就要負起賠償責任。

    卓冠廷批評，張善政的個人行為，讓世界知名的宏碁蒙受不白之冤，面臨到大量的法律問題，張善政也沒有詳盡說明。在大眾的眼裡看來，到底誰才是在破壞台灣最大的科技公司，相信不言而喻，最後他強調：「張善政，這是你所做所言所行導致的局面，請不要拉著宏碁作陪。」

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