宋楚瑜未表態挺黃珊珊白橘心結未解？ 柯文哲：持續爭取支持

台北市長柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─2022暑期市政體驗營」模擬市政會議及閉幕式，會前並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/08/31 15:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底台北市長選舉「三腳督」局勢激烈，親民黨籍的前北市副市長黃珊珊，以無黨籍投入選戰，親民黨主席宋楚瑜未現身參選記者會，今上午在基隆被問到是否幫黃珊珊站台稱要看她在競選期間提出什麼政見，現在還為之太早。柯文哲下午受訪表示，宋楚瑜跟綠營、藍營都有關係，通常關係複雜一定有壓力，強調會持續爭取宋楚瑜的支持。

柯文哲下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」前接受媒體聯訪，被問到宋楚瑜至今未表態挺黃珊珊，柯文哲指出，每個人在世界上有各種關係 一方面，蔡英文總統派宋楚瑜擔任APC代表，代表宋跟綠營有關係，也不要忘記宋楚瑜以前在國民黨當過前總統蔣經國的秘書，跟蔣家、國民黨有關係，宋楚瑜個人跟黃珊珊關係也很好。

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柯文哲表示，通常關係很複雜狀態下一定有壓力，活在世界上不要給人家壓力，宋楚瑜方便就好，所以他覺得宋楚瑜在現階段不想表態很正常。媒體問是否會為了黃珊珊再去拜訪宋楚瑜，修補關係？柯說，當然他會去拜託宋楚瑜、沒問題。

媒體追問最近是否還有跟宋楚瑜聯絡，傳出不願幫黃珊珊站台，是白橘心結還未解開嗎？柯文哲則坦言，他最近是沒跟宋楚瑜見面，但是都有聯絡，「我們會努力爭取他的支持」。媒體再問是否一起辦聯合造勢活動？柯未正面回答，僅說選舉還有90天，什麼事情都可能發生。

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