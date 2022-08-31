換上新髮型 王惠美登記參選喊出「打造安心成家的宜居城市」

彰化縣長王惠美換上新髮型，改為淺色系穿搭風格，完成參選登記。（記者劉曉欣攝）

2022/08/31 13:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美今天前往縣選委會完成參選登記，陪同的前縣長阮剛猛、卓伯源高喊「國民黨在彰化一定連任」。王惠美表示，彰化縣在她任內擺脫最低薪的名號，將把彰化打造為安心成家的宜居城市，讓青年返鄉！

王惠美今天以全新造型來登記參選，換上新髮型，把肩上短髮整個打薄，再換上淺色系外套，一改縣長任內以黑色長背心穿搭風格，在13個醫事團體與青農等人陪同下，完成參選登記作業。

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王惠美表示，她上任以來，先是遇到縣府財政問題，接著就是疫情關卡，如今財政也有起步，疫情也穩定下來。同時在縣政方面，她把過去歷屆3任縣長沒有完成的事情，從伸港白色海豚屋、社頭清水之森、芳苑海空步道都在她的手上完成，鐵路高架化也在今年初通過可行性評估，進入實質規劃。

王惠美強調，面對人口老化問題，她成立青年發展處，這也是六都之外第一個成立的縣市，全縣有五大青創園地，也有越來越多的青農返鄉就業，而彰化縣也擺脫最低薪的名號。未來她連任之後，將打造安心成家的宜居城市，營造高齡友善環境，也讓青年能夠安居樂業。

而卓伯源則場高喊「國民黨在彰化一定連任」，因為歷任彰化縣長選舉以來，以往的國民黨籍縣長都順利連任，因此「今年也要繼續保持這項傳統」。

王惠美今天換上新髮型、換上全新穿搭風格來完成登記，令人雙眼為之一亮。王惠美競選辦公室表示，王惠美平時跑行程穿著都比較中性和正式，由於天氣仍炎熱，近日在造型師的建議下，把頭髮剪短，看起來顯得更俐落年輕；整體服裝穿搭上也調整為淺色系，較為柔和亮眼，並改穿運動鞋，不只更適合在外跑行程，也展現出青春活力、有朝氣的一面。

彰化縣長王惠美換上新髮型，改為淺色系穿搭風格，完成參選登記。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美（圖前排左四）在前縣長阮剛猛（圖前排左五）、卓伯源（圖前排左三）陪同下完成登記。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美（圖前排左四）在前縣長阮剛猛（圖前排左五）、卓伯源（圖前排左三）陪同下完成登記。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美（圖前排左三）完成參選登記，感謝醫界在防疫期間的努力。（記者劉曉欣攝）

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