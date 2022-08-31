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    首頁　>　政治

    被爆研究計畫涉抄襲 張善政：有本事衝我來、別找宏碁

    張善政今早在臉書發文，回憶在宏碁任職的點滴，並附上當時照片。（取自張善政臉書）

    張善政今早在臉書發文，回憶在宏碁任職的點滴，並附上當時照片。（取自張善政臉書）

    2022/08/31 11:58

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆擔任宏碁集團副總期間，向農委會申請5700多萬元研究計畫，研究報告卻涉嫌大幅抄襲；張善政今在臉書再度發文澄清，態度堅決表示，綠營不該針對老東家，有本事衝他來、髒水潑到他為止。

    張善政指出，在宏碁電腦任職讓他與美麗的桃園結緣，只不過，那段時間也是他人生中壓力最大、最辛苦的一段時間，「辛苦過去，我認為我對得起我的老東家，另一個台灣之光Acer」。

    張善政表示，90年代末期，宏碁預見未來網路的發展，想要在桃園的龍潭渴望園區建立國際級的雲端資料中心，而他受邀參與建廠，從硬體、機電到技術轉移，為台灣打下雲端科技資料中心，工程成果堪稱「銅牆鐵壁」，防颱、防火、抗震，可說是台灣最好的工程品質。

    張善政直言，任職宏碁10年期間，背負非常大的壓力，但也完成了不可能的任務，為台灣的發展作出貢獻，更與美麗的桃園結緣，但沒想到，卻因為個人選舉的因素，導致老東家被捲入綠營政治鬥爭、抹黑的漩渦之中，「我深感過意不去。對老東家，我只有無限的感激。」

    張善政也向民進黨喊話，「為了要對付我一個人，值得拉我們台灣優秀的本土企業下水嗎？要付出這麼大的代價嗎？要抹黑、要搞政治，就請衝著我來吧！髒水，潑到我為止！」

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