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    社福政見遭柯批「寧願跳票」 陳時中反酸：沒做就喊失敗不是好事

    陳時中今表示，8年前的柯文哲跟現在有很大不同，作為市長還是需要帶給市民希望，若還沒做就覺得每項都會失敗，對市民不是好事。（記者田裕華攝）

    陳時中今表示，8年前的柯文哲跟現在有很大不同，作為市長還是需要帶給市民希望，若還沒做就覺得每項都會失敗，對市民不是好事。（記者田裕華攝）

    2022/08/31 12:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨提出社福政見，包括產婦坐月子補助3萬6千元、6到18歲每年發放1500元藝遊券，令台北市長柯文哲酸「寧願他跳票」；對此，陳時中今反酸，8年前的柯文哲跟現在有很大不同，強調作為市長還是需要帶給市民希望，若還沒做就覺得每項都會失敗，對市民不是好事。

    本週為年底9合1選舉參選登記，陳時中於今吉日良辰與競選主任委員陳建仁、總幹事吳思瑤、分區總幹事林昶佐、高嘉瑜及全體黨籍議員，在10對新手爸媽、可愛嬰幼兒陪同下，前往台北市選委會完成參選登記。

    對於昨提出發放青少年1500元藝遊券卻被柯文哲潑冷水稱會排擠其他預算；陳時中反酸，8年前的柯文哲跟現在有很大不同，強調作為市長還是需要帶給市民希望，因此仍須提出一定的社會福利、建設台北。

    過去曾批柯市府「瀰漫失敗主義」，陳時中今再説，若凡事還沒做就覺得每項都會失敗，對市民不是好事。

    至於國民黨團再咬高端疫苗的保護效力遭掩蓋；陳時中反擊，若連基本都不了解就失去實質討論意義，因高端疫苗並無完整第三期實驗，故無保護效力資料，而目前第三期資料正在WHO世界衛生組織進行中，若結果出來當然就會公布。

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